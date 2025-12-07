聽新聞
桃園隨袋徵收試辦 外來垃圾困擾校園

聯合報／ 記者張裕珍／桃園報導
桃園市大園國小校方人員日前拍下假日過後，校園花台與廁所內被棄置大量飲料杯與回收物等垃圾的髒亂畫面，「孩子們小小的雙手需要替大人清理垃圾，令人心疼」。圖／大園國小提供
桃園市大園國小校方人員日前拍下假日過後，校園花台與廁所內被棄置大量飲料杯與回收物等垃圾的髒亂畫面，「孩子們小小的雙手需要替大人清理垃圾，令人心疼」。圖／大園國小提供

桃園市政府推動垃圾減量，12月起在學校、市場與政府機關試辦垃圾費「隨袋徵收」政策，但不少校園備受「外來垃圾」困擾，研議假日不對外開放廁所。環保局回應，將協助校園建立高風險熱點管理機制，若拍到違規亂丟垃圾可依法裁處。

因應垃圾費「隨袋徵收」政策試辦上路，桃園市各級學校校園規定一般垃圾得改用專用垃圾袋清運，但陸續有學校反映專用袋不夠用、校園落葉如何處理等問題。尤其不少學校的球場、廁所對外開放，面對校外人士遺留垃圾，傷透腦筋。

大園國小校方日前拍下假日過後，校園花台與廁所內被棄置大量飲料杯與回收物的髒亂畫面，忍不住PO網分享，「孩子們小小的雙手需要替大人清理垃圾，令人心疼」。

大園國小校長劉燕霏說，隨袋徵收政策美意甚好，孩子們為了節省專用袋，互相提醒做好垃圾分類，確實減少垃圾量。但假日開放校園卻看見不少垃圾，小朋友得打掃還得清洗發臭的瓶罐，已加強張貼告示、增設監視器與外食置放區，將持續觀察，若仍未有改善，研議減少開放校園空間。

桃園市環境管理處長張書豪說，據新北校園隨袋徵收經驗，亂丟垃圾是少數人的行為，會持續強化環境教育，環保局也將協助加強校園周邊鄰里宣導。學校可在熱點裝攝影機監控，藉此嚇阻示警，屢勸不聽可將影像移給環保局依廢清法裁處。

因應垃圾費隨袋徵收新政策，環保局將加發專用袋給學校，並製作10大Q＆A圖卡，說明學校不會要求學生把垃圾帶回家、不會禁止學生在校吃早餐或飲食等。

