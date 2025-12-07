聽新聞
0:00 / 0:00

綠營選桃園市長 傳春節後提名人選

聯合報／ 記者鄭國樑張裕珍／桃園報導
總統府副秘書長何志偉（中）昨天辦親子活動與小朋友互動熱絡，表示會持續辦親子幸福派對。記者鄭國樑／攝影
總統府副秘書長何志偉（中）昨天辦親子活動與小朋友互動熱絡，表示會持續辦親子幸福派對。記者鄭國樑／攝影

2026桃園市長選舉藍綠備戰，桃園市長張善政預料將獲國民黨提名爭取連任，綠營人選還未有定案，其中總統府副秘書長何志偉動作積極，昨辦親子活動表示「一步一腳印」，持續傾聽民意。民進黨桃園市黨部說，提名人選由選對會作業，預計農曆春節後提名。

下屆桃園市長選舉，民進黨內包括何志偉、立委王義川、法務部政務次長黃世杰等人都被點名可能參選，日前甚至傳出前市長鄭文燦可能回鍋，但鄭文燦子弟兵魏筠求證鄭本人，已闢謠澄清無此事。

何志偉昨天下午到中壢區興仁公園舉辦「桃園HO幸福」親子派對，與親子熱絡互動。他受訪說，自己是青年代表，很多人給他機會和溫暖，政府也要傾聽年青人的聲音，特別是年青的爸爸和媽媽，如何幫他們減輕壓力，讓他們可以在育兒的過程中是安心的，會持續舉辦親子活動。

被問到外傳民進黨明年1、2月會確定桃園市長提名人選。何志偉說，民進黨兄弟姊妹一定是最優秀的，自己不清楚黨中央何時推人選，現在就是一步一腳印做好工作，傾聽民意、幫民眾解決問題。

民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香表示，下屆桃園市長選舉提名人選由中央黨部選對會作業，目前得到的訊息是在農曆春節後，提名辦法也是由選對會作業。

國民黨部分，據悉黨中央將在12月中通過首波縣市長提名人選，包含爭取連任的張善政。國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠說，張善政政績優異，對選情審慎樂觀，無論對手是誰都會全力以赴。

延伸閱讀

何志偉桃園辦親子活動 展現跨齡吸引力

為2026暖身？綠營熱門人選何志偉桃園辦親子派對：一步一腳印傾聽民意

張善政至八德守望相助中隊慰勤 感謝隊員不分日夜辛勞付出

影／朱立倫與張善政重返建中 分享求學歷程與人生經驗

相關新聞

綠營選桃園市長 傳春節後提名人選

2026桃園市長選舉藍綠備戰，桃園市長張善政預料將獲國民黨提名爭取連任，綠營人選還未有定案，其中總統府副秘書長何志偉動作...

桃園隨袋徵收試辦 外來垃圾困擾校園

桃園市政府推動垃圾減量，12月起在學校、市場與政府機關試辦垃圾費「隨袋徵收」政策，但不少校園備受「外來垃圾」困擾，研議假...

廣角鏡／新竹市金城湖 水鳥季登場

新竹市金城湖位於香山濕地北側，因擁有豐富的底棲生物資源，環境自然且周圍防風林環繞，每年秋冬季節成群候鳥接力到訪，今年迎來...

半世紀仰賴地下水…竹縣新埔2里自來水有望 國碩捐地、縣府撥地啟動延管

新竹縣新埔鎮清水里、照門里長達半世紀「無自來水」，因地勢高昂、工程成本龐大遲遲無法突破，立委徐欣瑩前天召開跨部門協調會，...

桃園仙草嘉年華吸引百萬遊客賞花海 來品嘗黑豬滷肉、香腸

桃園市農業局表示，仙草嘉年華結合酷洛米主題11月22日在楊梅休閒農業區開幕至今，已吸引百萬人潮，活動明日落幕，因2公頃紫...

桃園市12月試辦垃圾費「隨袋徵收」引熱議 十大Q＆A一次看

桃園市政府為推動垃圾減量，12月1日起先鎖定機關學校與公有市場試辦推行垃圾費「隨袋徵收」政策，但不少民眾仍霧煞煞，師長也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。