半世紀仰賴地下水…竹縣新埔2里自來水有望 國碩捐地、縣府撥地啟動延管

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣新埔鎮清水里、照門里長達半世紀「無自來水」，因地勢高昂、工程成本龐大遲遲無法突破，立委徐欣瑩前天召開跨部門協調會。圖／徐欣瑩辦公室提供
新竹縣新埔鎮清水里、照門里長達半世紀「無自來水」，因地勢高昂、工程成本龐大遲遲無法突破，立委徐欣瑩前天召開跨部門協調會。圖／徐欣瑩辦公室提供

新竹縣新埔鎮清水里、照門里長達半世紀「無自來水」，因地勢高昂、工程成本龐大遲遲無法突破，立委徐欣瑩前天召開跨部門協調會，國碩集團無償捐出「汶水坑段」海拔264公尺土地，竹縣府也同意配合撥用土地，解決工程中無適當配水池用地及高昂加壓成本兩大難題。

新埔鎮清水里及照門里居民長達半世紀面臨無自來水供應，需仰賴地下水維生，近年因極端氣候導致水位不穩，颱風豪雨時水質混濁、無法飲用，生活品質受影響。延管工程之所以遲遲未能推動，關鍵在於地勢起伏、海拔高，若採傳統方式需沿途設置多座加壓站，不僅工程成本高昂，後續動力費與維護成本也將造成沉重負擔。

台灣自來水公司副總經理武經文說明，延管條件須有一座位於適當高程的配水池（蓄水池），以重力流方式供水，才能有效降低管線配置與營運成本，因此取得適當土地成為啟動工程的唯一突破口。

協調會上，國碩科技工業股份有限公司董事長陳繼明聽聞居民長期用水不便，展現企業社會責任，當場承諾無償捐出汶水坑段海拔264公尺土地作為蓄水池用地，該高度亦符合重力流供水之最佳條件。

新竹縣政府產業發展處技正郭馨蘭表示，縣府將配合撥用鄰近縣有地，讓蓄水池容量充足，規畫建置一座300噸配水池，協助全面啟動延管計畫。

在土地取得問題獲解後，自來水公司提出延管工程規畫，將自清水里海拔264公尺之配水池一路接管至照門里海拔106公尺區域，工程分三期辦理，總經費1.3億元，預估可造福189戶家庭。

徐欣瑩會中表示，感謝國碩集團慷慨捐地、縣府配合撥用，讓延管工程最重要的拼圖到位，取得高程土地將有效避免沿途設置加壓站的高昂成本，讓延管工程真正「有路可走」。後續將持續追蹤土地撥用程序、經費核定及工程進度，盼讓清水里與照門里居民盡早享有安全、穩定的自來水供給。

徐欣瑩會中表示，感謝國碩集團慷慨捐地、縣府配合撥用，讓延管工程最重要的拼圖到位，取得高程土地將有效避免沿途設置加壓站的高昂成本，讓延管工程真正「有路可走」。圖／徐欣瑩辦公室提供
徐欣瑩會中表示，感謝國碩集團慷慨捐地、縣府配合撥用，讓延管工程最重要的拼圖到位，取得高程土地將有效避免沿途設置加壓站的高昂成本，讓延管工程真正「有路可走」。圖／徐欣瑩辦公室提供

新竹 徐欣瑩 地下水 水質 水公司

