綠委郭昱晴包場電影挺國片 籲關注青少年、兒少權益
民進黨立委郭昱晴今天至桃園統領威秀影城出席「自殺通告」電影包場活動，她表示，電影主題和她在立法院教育及文化委員會關注的青少年、兒少權益有所呼應，透過包場鼓勵大家支持國片。
金馬影帝黃秋生和林予晞、黃迪揚主演電影「自殺通告」，全片在台灣元智大學取景；郭昱晴下午和民進黨桃園市議員黃瓊慧、許家睿至桃園統領威秀影城出席「自殺通告」電影包場活動。
郭昱晴向中央社記者表示，她本身在立法院教育及文化委員會，一直都在關心青少年和兒少權益，也和今天的電影主題有所呼應；戲劇可以反映一些在教育現場會看到的重點跟狀況，能提醒大家應該怎麼注意。
郭昱晴說，這部電影場景是在桃園的元智大學，內容講的是現在一些青少年面對課業、學校、同儕的壓力，有時候可能會出現一些情緒障礙的狀況，自傷、自殺等，包括對整個家庭、學校的影響。
郭昱晴也說，今天2場包場約有300人報名觀影，報名一開放很快就額滿；下週她也有舉辦2場電影「大濛」的包場活動，活動公布當天報名名額就被秒殺，目前還有200人在等候補，期盼大家一起看電影、支持國片。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
