桃園仙草嘉年華吸引百萬遊客賞花海 來品嘗黑豬滷肉、香腸

桃園市農業局表示，仙草嘉年華結合酷洛米主題11月22日在楊梅休閒農業區開幕至今，已吸引百萬人潮，活動明日落幕，因2公頃紫色仙草花正盛開，預估今年參觀人數可望再創新高。

桃園市養豬協會今日也於仙草嘉年華主舞台區舉辦「國產豬安心吃」，免費提供滷肉飯、烤香腸各300份，向國人推薦桃園在地優質的「桃園黑豬」。

協會理事長林承德表示，今日特別邀集產業代表、專家學者與在地畜牧業者，一起宣示守護食品安全、推廣「桃園黑豬」，並支持地方優質畜產品牌。

現場免費滷肉飯、烤香腸各300分，讓民眾親身感受桃園黑豬口感Q彈、脂肪細緻的絕佳品質與風味，也販售採用桃園黑豬製成的鹹豬肉、貢丸及香腸，與有獎徵答，有機會獲得優質在地產品「楊農米」帶回家。

農業局表示，台灣防疫體系一直以來維持高標準，國產豬肉採行嚴格檢驗、溯源制度，民眾可安心選購與食用。市府將持續與中央合作強化防疫量能，並推動養豬產業升級、加工加值、品牌行銷等措施，協助在地畜牧業永續發展；同時呼籲民眾以行動支持國產豬肉，力挺在地農畜產業，讓桃園黑豬與台灣豬肉的好品質被更多人看見。