桃園市12月試辦垃圾費「隨袋徵收」引熱議 十大Q＆A一次看

桃園市政府為推動垃圾減量，12月1日起先鎖定機關學校與公有市場試辦推行垃圾費「隨袋徵收」政策，但不少民眾仍霧煞煞，師長也憂心加劇校園負擔。桃園副市長蘇俊賓昨入校說明，環保局今天也製作10大QA圖卡，說明隨袋徵收能省錢、垃圾減量好處「丟多少、付多少」，不僅能省錢也能替垃圾減量，促進分類。

桃園市政府因應垃圾費隨袋徵收新政策，全市校園垃圾收集方式有重大變革，昨安排到內壢高中及桃園高中舉行「校園隨袋徵收政策說明會」。蘇俊賓親上火線聽取校方行政人員與老師的第一線意見並回應，他希望能透過校園做好建立「減量」的生活行為，學生將自然把概念帶回家庭，形成更大規模的永續效應。

說明會中，環保局長顏己喨逐一回應校園第一線疑問，包括在專用袋供應，市府已於12月向所有學校配發第一批專用垃圾袋，並將於12月19日起再補發一批，確保整個試行期供應充足。另校內大型活動產生的一般垃圾可免用專用袋，以減輕學校壓力。

經費部分，市府已取消原本隨水徵收的清潔費，學校可將節省下的水費挪作購袋支出；若仍有不足，環保局與教育局將提供補助，不會造成學生與家長額外負擔。

桃園市校園、市場與機關目前於12月推行垃圾費隨袋徵收新政策，正式實施時間點在明年1月。環保局指出，隨袋徵收目前仍處壓力測試階段，將持續蒐集意見並依執行狀況調整，並已與各校成立群組、設置諮詢專線0800-000-982與網頁及執行指引。

說明會也邀請新北市信義國小、平鎮區南勢國小和桃園區桃園國小分享政策實務經驗。來自新北市的老師陳韻如說，推行初期的確會因為習慣的改變造成一些困擾，但只要經過磨合做好垃圾分類，垃圾量是可以有效下降的。

市府環保局今天也製作10大QA圖卡供轉傳分享，說明內容包括為何推行垃圾費隨袋徵收政策？是因為桃園垃圾量偏高，每人每日約0.6公斤高於雙北、垃圾妥善處理率偏低 92.98%加上廚餘回收物流通混雜致增加焚化爐負擔，希望透過政策從源頭減量，避免未來需要增加焚化爐或提高外運成本。

QA圖卡也說明，目前桃園現行的垃圾費隨水徵收，「用水量不等於垃圾量」無法反映實際產生量，實際上丟越少、繳越少，透過垃圾費隨袋徵收促進分類。試辦對象先以市場、校園與機關為主，「一般市民不受影響」，專用袋價格與厚度等都比照雙北。

環保局並強調「改為垃圾費隨袋徵收會更省錢」，因為水費中垃圾處理費一度3.7點元將取消，舉例1500人規模學校，原本水費垃圾處理費4500元，改用專用袋約花3730元，若垃圾能減20％，實際垃圾費為2976元。未來桃園預估垃圾能大幅減量20%。