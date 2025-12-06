快訊

蝦皮賣桃市府「馬力食足」月曆 議員：服務處免費索取

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
謝美英表示服務處免費提供「馬力食足」月曆。圖／謝美英提供
謝美英表示服務處免費提供「馬力食足」月曆。圖／謝美英提供

桃園市政府印製2026月曆以在地農產「力食足」為主題廣受歡迎，透過議員、里長等管道提供民眾免費索取。議員謝美英接到反映，指蝦皮販售市府的水果月曆售價130元，也賣印有市議會、議員字樣的春聯一份30元，讓人感到意外。謝美英說，有需要的民眾可以到議員服務處免費索取，不需要到蝦皮或花錢買。

謝美英表示，民眾向她反映在蝦皮上看到「馬上有吉」春聯，上頭有議長邱奕勝、副議長李曉鐘、議員謝美英聯名落款，一張售價30元，已售出10張。市政府的農產月曆「馬力食足」一份130元，待售中。林先生說，蝦皮上賣水果月曆，根本壞了市府與農業局的好意，明明是免費索取，卻有人拿來販售。謝美英看到有自己名字的春聯在網路上販售，感到莞爾，呼籲有需要的民眾可以到服務處免費索取，不必花錢買。

謝美英說，市府去年推出「蛇馬龍舞」月曆廣受歡迎，今年農產月曆主題是「馬力食足」，都是邀請蕭青陽老師操刀，月曆素材結合在地農產特色，包括拉拉山水蜜桃、象徵好事發生的柿子與花生，以及草莓、西瓜、洋香瓜、火龍果等時令水果；背景搭配李騰芳古宅、中庄吊橋、三坑田園景觀、秀才登山步道、竹圍漁港、永安漁港觀光漁市等水彩畫，展現桃園之美。

市政府也呼籲民眾不需要花錢，除了透過里長、議員不同的管道免費分送2026月曆，像農業局正在舉辦的「桃園仙草嘉年華」活，動現場也限量發送農產月曆，民眾索取踴躍。謝美英表示，市府配送農產月曆給各單位提供民眾免費索取，服務處也還在發送中，歡迎免費索取。

有店家在蝦皮販賣桃園市政府印製的農特產月曆。圖／謝美英提供
有店家在蝦皮販賣桃園市政府印製的農特產月曆。圖／謝美英提供

