醫病之間／吞嚥困難才就醫 已食道癌中晚期

桃園一名壯年男子長期抽菸飲酒，近來不知何故食欲下降，一吃東西就吐，甚至吐出血塊，就醫檢查竟是食道癌四期，腫瘤嚴重阻塞食道，雖然經過治療恢復進食能力，但醫生預估其壽命剩不到一年，為此呼籲良好飲食習慣才能遠來癌症。

聯新醫院放射腫瘤科醫師宋時雨指出，台灣民眾罹患的食道癌有9成是鱗狀細胞癌，主因吸菸、飲酒、嚼食檳榔等習慣刺激上消化道和呼吸道，但近年來，高溫熱飲熱食也被WHO列為二級致癌物，原因是長期飲用攝氏60度以上的熱湯或熱飲可能刺激食道黏膜，慢性發炎增加罹癌風險。另外1成則是食道腺癌，主要是長期胃酸逆流導致。

宋時雨指出，食道癌若在零期或一期階段治療，五年生存率可達7、8成，所以預防很重要，民眾如果感覺吞嚥有異物「卡卡的」，最好就醫檢查，一旦出現明顯的吞嚥困難、體重急遽下降，通常已是中晚期。

天晟醫院胃腸肝膽科醫師林仲一則說，戒除菸酒是遠離食道癌的第一步，其次是改變飲食習慣，食物吹涼至攝氏60度以下再吃。

若有長期「火燒心」或胃酸逆流現象，必須積極就醫控制胃食道逆流，以預防癌症發生。