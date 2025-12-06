聽新聞
0:00 / 0:00

新竹縣長選戰膠著 藍營看板先卡位

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
國民黨新竹縣長參選人未定，有意角逐者陸續掛起看板，爭取黨員支持。記者郭政芬／攝影
國民黨新竹縣長參選人未定，有意角逐者陸續掛起看板，爭取黨員支持。記者郭政芬／攝影

2026新竹縣長選情升溫，國民黨已有副縣長陳見賢、立委徐欣瑩與林思銘3人爭取提名，看板陸續掛上街頭，較勁意味濃厚。民進黨方面仍以竹北市長鄭朝方呼聲最高，但本人對是否挑戰縣長寶座始終沒鬆口，目前仍以市政活動拉近民眾距離。

陳見賢表態爭取藍營提名新竹縣長，已籌組競選團隊，看板放入國旗，強調「幸福竹縣」施政理念，陸續從竹北各重要路段擴及其他鄉鎮市。

徐欣瑩則以「2026 I'm IN」為口號，以諧音結合自身姓名「瑩」，強調2026不缺席。

林思銘雖被捲入詐騙關說案，但他強調自身清白，面對陳、徐2人動作，預計下周一也掛看板。

值得一提的是，國民黨仍在地方協調階段，但徐欣瑩已喊「當仁不讓」，此舉也讓陳見賢陣營反彈，指徐的發言恐讓協調工作更加複雜，也讓基層對黨內團結有疑慮；2人看板比鄰而立，也讓外界嗅到一絲火藥味。

藍營基層表示，陳見賢團隊已走訪13鄉鎮，廣納意見做為未來政策規畫基礎，布局算是穩健。

徐欣瑩與林思銘雖然白天在立法院，但地方社團歲末大會或活動也不缺席，在鄰里間也有一定支持度，3人目前難分軒輊。

綠營方面，鄭朝方經營竹北有成，市政活動累積一定社會關注度，上周「理查・克萊德門經典鋼琴會」廣獲好評，今天登場的竹北半城路跑預計吸引3千人參加。大型活動凝聚不少向心力，因此被外界視為最有可能角逐縣長人選。

延伸閱讀

竹縣長藍營內部競爭升溫！竹北路口成看板戰場 比鄰卡位拜年

林思銘辦公室主任遭爆施壓警方 林思銘：同仁若涉不法絕不護短

捲聖石金業詐騙案被指要求警方道歉 林思銘駁：毫無所悉

新竹縣長選戰開打！藍營陳見賢打美女牌 網紅驚呼：發言人神似王淨

相關新聞

新竹縣長選戰膠著 藍營看板先卡位

2026新竹縣長選情升溫，國民黨已有副縣長陳見賢、立委徐欣瑩與林思銘3人爭取提名，看板陸續掛上街頭，較勁意味濃厚。民進黨...

陳品安獲民進黨提名選苗栗縣長 理性質詢鍾東錦

2026地方選舉剩不到一年時間，苗栗除了縣長鍾東錦爭取連任，民進黨已提名縣議員陳品安角逐寶座，2人互動備受矚目，昨天議會...

走訪宜蘭果園視察金柑產業 蕭美琴力薦林國漳

民進黨已決定徵召律師林國漳參選下屆宜蘭縣長，盼重新拿下宜蘭執政權。副總統蕭美琴今天由林國漳陪同，到果園視察金柑生產與經營...

兒遭控涉霸凌至少3人受害 賴瑞隆致歉：先動手就是不對

角逐綠營高雄市長初選的民進黨立委賴瑞隆，其就讀高雄市一所國小的8歲兒子遭家長爆料指控，賴的兒子涉在校施暴，傳至少3人受害，據查，家長已報案，警方指出「已按規定受理」。賴瑞隆今天表示，兒子先動手就是不對，他很抱歉，要再次強調自責和抱歉。校方則強調，針對內容亦與事實不盡相符，基於學生安全及兒少保護的考量，無法對個案作進一步說明，敬請外界諒解，並呼籲勿再持續引用。傳出已有受害學生的家長報案，轄區警方低調表示，已依規定受理；據了解，由於事涉少年事件，全案已交由少年隊了解處理。 賴瑞隆指出，他的孩子現在小學二年級８歲，在今年10月一次足球遊戲中和同學產生爭執引發風波，當時學校有立即介入輔導，兩邊學生也找來溝通，學校當時讓他以為順利處理完畢，結果還有後續狀況。賴瑞隆說，他也和孩子講不能動手，動手絕對是不對的，不管動手後雙方狀況如何，動手就是不對，這也是未來必須自我檢討的地方，他平常花了相當多時間在政治工作，在孩子陪伴和教養上確實不夠，這部分他也會檢討。

竹縣長藍營內部競爭升溫！竹北路口成看板戰場 比鄰卡位拜年

新竹縣2026縣長選戰雖尚未正式開打，但布局已悄然展開，藍營內部競爭升溫。副縣長陳見賢、立委徐欣瑩近期陸續在竹北掛上拜年...

民進黨彰化縣長提名競爭激烈 陳素月今全縣同步站路口爭取支持

民進黨彰化縣長提名將採取「類初選」，12月15日至18日將進行電話民調，角逐者立委陳素月今天清晨在多位議員、鄉鎮代表陪同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。