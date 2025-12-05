苗縣苑裡污染場址千噸廢棄物未清 議員促積極作為

快訊

中央社／ 苗栗縣5日電

苗栗縣苑裡鎮順天段農地遭非法棄置廢酸洗液及廢玻璃等有害事業廢棄物，縣府公告土壤污染控制場址後，仍有逾千噸廢棄物未清理，議員陳品安今天質詢要求縣府環保局積極作為。

台中檢警環調專案小組於民國112年3月破獲不法集團在台中、苗栗及桃園傾倒不明強酸廢液環保犯罪案件，查獲不法業者收受北部某再利用機構之未經處理廢酸洗液，與其他廢塑膠混合物、集塵灰及廢玻璃等廢棄物混拌成水泥塊後，非法棄置於苗栗縣苑裡鎮順天段土地，造成土地遭鉻、銅及鉛等重金屬污染。

民進黨籍議員陳品安指出，順天段土地被堆置大量廢塑膠、廢玻璃、廢玻璃纖維與集塵灰太空包等非法廢棄物，目前已清理約1200公噸，仍有約1800公噸未清理，縣府環保局今年5月要求地主提出廢棄物處置計畫書，但對方置之不理，環保局預估的清理費用應命令地主繳納，如果未繳納必須啟動強制執行機制。

陳品安表示，現場廢棄物持續堆置，苑裡鎮民擔憂有毒廢棄物揚塵破壞周遭環境，地下水也可能遭污染。環保局公告為土壤污染控制場址後，應將管制措施、後續監測方式與結果，以及廢棄物清理進度公告周知，讓民眾安心。

縣府環保局長陳華盛表示，現場揚塵問題將以帆布覆蓋處理，地下水部分，先前在下游地區採樣未發現明顯影響，已爭取經費預計明年開鑿2口監測井，監控水質變化。至於廢棄物清除，目前估計需要新台幣3000多萬元經費，將簽辦強制執行及代為履行，並要求行為人（業者）清除改善，如不改善將按日連續處罰。

此外，陳品安也提到，近期苑裡鎮房南段非法資源回收廠起火造成空氣污染，負責人雖被判刑並須負責清理，但日前已過世，有民眾發現，現場的集塵灰固化塊，外觀與順天段幾乎相同，且兩地直線距離僅1.8公里，車程在5分鐘內，懷疑兩處廢棄物來源極有可能相同，甚至來自同一處理鏈，環保局應積極追查廢棄物源頭、流向，並將線索提供檢調偵辦。

