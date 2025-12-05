竹市府2026年投入1億元 助各校強化教學環境

快訊

中央社／ 新竹市5日電

新竹市政府教育處今天發布新聞稿表示，為守護師生安全，2026年投入新台幣1億元教育經費補助各校強化教學環境，另有1300萬元汰換與升級校內老舊監視系統與設備。

教育處說，近年中央補助經費及市府自籌款，協助全市校園安全防護設備修繕、汰舊換新或增設工程，改善各校監視系統與電子圍籬，強化整體校安防護網覆蓋率。

教育處表示，已編列1億元教學環境設備改善經費，將透過詳實規劃與執行，確實落實市府支持學校各項硬體與軟體需求。

教育處說，將持續向中央積極爭取補助資源，結合市府既有資源與預算，全力推動校園安全系統升級與教學環境改善，透過穩定且持續性預算支持與設備更新機制，逐步消除所有潛在校園風險，打造安全校園環境。

