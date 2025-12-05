苗栗首創「伙車站聯盟」誕生 4青創團隊串起四車站文化行動

苗栗縣青創據點「竹南中山168」推動的苗栗鐵道文化資產OPEN行動計畫，橫跨四個站點，近期以講座、走讀、青年提案、聯盟簽署方式，完整串起鐵道沿線的文化脈絡；為持續推展鐵道文化資產，「伙車站聯盟」今天誕生，這也是苗栗第一個民間鐵道合作網絡。

主辦單位表示，由竹南中山168、造橋山線百年客家輸出、苗栗市懂栗嗨、銅鑼1895文化生活館，合力組成「伙車站聯盟」是一個開始，也是苗栗鐵道文化再生的新起點。

今天上午，4個青創團隊在「竹南中山168」舉辦成果展並簽署合作書，現場邀請苗栗縣勞工及青年發展處副處長蔡貴香、台鐵中區營運處副處長李兆平、台灣地方創生基金會董事長陳美伶，以「見證者」身分出席，共同支持青年力量與文化行動。

苗縣府表示，苗栗鐵道橫跨山線與海線，擁有日治宿舍群、百年產業、老車站與市場街區等獨特文化資產，然而因交通習慣改變，許多站點長期成為「通過的地方」；這次鐵道文化資產OPEN行動計畫，透過青年視角，把鐵道重新變成「看得見人、走得進故事」的文化軸線。