桃園南門市場大火後一併整頓占路的私設攤位 攤商抗議下市府允溝通

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
南門大火後市府整頓路邊私設攤位，引來長期擺攤的攤販抗議。記者鄭國樑／攝影
桃園市南門市場上個月5日大火，燒掉多個公有攤位，還有在市場外文化街上的私人攤位，市政府善後整修完工後，原訂今天要重新畫車道線並整頓長期違規使用的情形，引來火災前平時在路邊甚至路中央擺攤的攤販抗議，認為市政府做法不盡情理。市府的整頓工作雖然在桃園警分局派警力維持秩序進行，不過也暫緩部分的劃線作業，同意再和陳情的攤販溝通

市政府經發局、交通局表示，南門市場外的文化街有長期被攤販違規占用道路，與汽機車違規停放的問題，衍生周邊尖峰時間塞車，行人不易通行的問題，也影響影響市場環境和管理。為改善情況，市政府在南門市場火警後，利用重新整修攤位、水電等公共設施的機會，重新畫道路標線，藉此整頓交通，希望讓文化街無論在市場交易尖峰時間或平時，都能有很好的動線。

交通局說明，原訂下午1時起至8日（周日）下午5時，執行文化街將道路標線劃設工程，包括調整標線及人行道等通行動線，提升道路使用效率，施工作業如因天候或現場因素將機動調整工序，呼籲民眾配合，於施工期間將停放於文化街的汽機車提前移置，以利工程順利進行。

工程公告後引來過去在路邊擺攤的攤販不滿，他們認為整頓交通是好事情，但是沒有事先溝通，現在禁止設攤，這些長期在這裡做生意的攤販沒辦法營業，生計會有困難，今天在現場聚集抗議。

經發局標示，會與交通局等單位繼續整頓南門市場周邊的環境，市府未來也會全面盤點南門市場周邊可行空間，盡可能增設合法攤位區，提供攤販安全、穩定且整潔的營業場所，逐步取代過去違規占用道路的經營型態。透過標線調整與攤位規劃雙軌並行，不僅可改善文化街的交通與步行品質，也能兼顧民眾採買需求，促進市場環境朝有序、友善的方向發展。

市府強調，文化街作為南門市場周邊的重要生活動線，交通與環境問題存在已久，這次標線工程為改善的第一步，未來市府將持續與攤商、居民及市場自治組織溝通協調，兼顧安全與通行便利，共同打造更完善的南門市場和周邊環境。

雖然有攤販抗抗議，不過市政府昨天仍執行文化街部分畫線作業。記者鄭國樑／攝影
