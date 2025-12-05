快訊

連署門檻過關 周休三日有譜？勞動部這樣說

辦公室談話爆衝突！陸男當眾持刀狂刺日本女同事 送醫不治身亡

直播／小編帶逛500趴2025視吃！最頂餐飲品牌齊聚出攤

桃園首批社宅入住戶進入換約期 王明鉅：政策與機制該檢視調整

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
全國社宅管理平台會議今天在桃園登場。圖／都發局提供
全國社宅管理平台會議今天在桃園登場。圖／都發局提供

桃園市副市長王明鉅今天到中壢一號社宅，出席全國年度社會住宅營運管理聯繫大平台會議，並表示會議現場是桃園目前規模最大的社宅基地，特別選在這裡邀集國家住都中心、六都及各縣市政府社宅單位經驗交流，深化中央與地方合作，提升社宅服務與管理品質。

王明鉅指出，隨著社宅戶數逐年增加，地方面臨住戶需求多元化，建物品質、修繕時程、租金調整與延遲繳租等議題都是營運管理重點。桃園目前已完工4千多戶，正朝1萬戶目標邁進，首批入住戶陸續進入換約期，相關政策與機制需同步檢視調整。

王明鉅認為跨縣市交流能相互借鏡成功作法，協助地方在服務住戶與維持營運間取得平衡，並整合全國累積的寶貴經驗，全面提升社宅治理效能。

桃園住都中心表示，近年持續提升維修效率，加速空戶整備及優化招租流程，使周轉效能顯著提升，平均每戶約22天即可完成退租與新戶簽約，有效縮短空房期間。未來將透過本大平台深化跨域協力，共同打造更穩定、安全、友善且具韌性的社會住宅體系。

社宅 桃園 住戶

延伸閱讀

桃園舉辦義消進階訓練暨口才交流賽 強化防火宣導能量 

聯合盃作文桃園初賽210人獲獎 王明鉅：AI時代更需獨特觀點

桃園觀音區2.1億元回饋金怎麼用？議員批市府巧立名目

政院版財劃法沒試算 桃園副市長王明鉅：他們不敢算

相關新聞

桃園首批社宅入住戶進入換約期 王明鉅：政策與機制該檢視調整

桃園市副市長王明鉅今天到中壢一號社宅，出席全國年度社會住宅營運管理聯繫大平台會議，並表示會議現場是桃園目前規模最大的社宅...

桃園南門市場大火後一併整頓占路的私設攤位 攤商抗議下市府允溝通

桃園市南門市場上個月5日大火，燒掉多個公有攤位，還有在市場外文化街上的私人攤位，市政府善後整修完工後，原訂今天要重新畫車...

苗栗首創「伙車站聯盟」誕生 4青創團隊串起四車站文化行動

苗栗縣青創據點「竹南中山168」推動的苗栗鐵道文化資產OPEN行動計畫，橫跨四個站點，近期以講座、走讀、青年提案、聯盟簽...

出動！新竹市智慧空品應變監測車掌握災害即時空品

新竹市環境保護局今年打造「智慧空品應變監測車」，此車輛是專為臨時性空污事件應變設計的移動式監測平台。車輛搭載空品微型感測...

苗栗議員陳品安獲民進黨徵召參選下屆縣長 質詢鍾東錦不見「火藥味」

苗栗縣議員陳品安已獲民進黨徵召參選下屆苗栗縣長，但今天總質詢時她開頭就表明以議員身分質詢，不改先前溫和、理性的態度，縣長...

苑裡漁港航道遭飛砂淤積 漁船進出受阻盼政府解決

時序入冬，受強勁東北季風影響，苗栗縣通苑地區多處漁港都有大量飛砂淤積，導致航道受阻，漁船進出只能選在滿潮時段，時間嚴重被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。