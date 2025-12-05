桃園首批社宅入住戶進入換約期 王明鉅：政策與機制該檢視調整

桃園市副市長王明鉅今天到中壢一號社宅，出席全國年度社會住宅營運管理聯繫大平台會議，並表示會議現場是桃園目前規模最大的社宅基地，特別選在這裡邀集國家住都中心、六都及各縣市政府社宅單位經驗交流，深化中央與地方合作，提升社宅服務與管理品質。

王明鉅指出，隨著社宅戶數逐年增加，地方面臨住戶需求多元化，建物品質、修繕時程、租金調整與延遲繳租等議題都是營運管理重點。桃園目前已完工4千多戶，正朝1萬戶目標邁進，首批入住戶陸續進入換約期，相關政策與機制需同步檢視調整。

王明鉅認為跨縣市交流能相互借鏡成功作法，協助地方在服務住戶與維持營運間取得平衡，並整合全國累積的寶貴經驗，全面提升社宅治理效能。

桃園住都中心表示，近年持續提升維修效率，加速空戶整備及優化招租流程，使周轉效能顯著提升，平均每戶約22天即可完成退租與新戶簽約，有效縮短空房期間。未來將透過本大平台深化跨域協力，共同打造更穩定、安全、友善且具韌性的社會住宅體系。