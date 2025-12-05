出動！新竹市智慧空品應變監測車掌握災害即時空品

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
監測網結合空品感測器等環境資料，匡列污染影響範圍且同步製作通報圖卡。新竹市政府／提供
新竹市環境保護局今年打造「智慧空品應變監測車」，此車輛是專為臨時性空污事件應變設計的移動式監測平台。車輛搭載空品微型感測器與可360度旋轉的6公尺高架攝影機，讓應變人員能在安全距離外進行遠端監測，大幅降低第一線人員暴露於污染環境的健康風險。

除執行臨時性空污事件應變作業外，於非執勤時段亦可作為移動監測點，針對露天燃燒好發區執行環境監測任務，展現新竹市在智慧治理與重視環保的創新作為，充分保障市民的健康福祉，實踐淨零綠生活。

新竹市代理市長邱臣遠表示，新竹市作為科技之都，同時也是高人口密度城市，臨時性空污事件對市民健康影響甚鉅，一直是市府高度重視的重要議題。應變人員是守護市民環境安全的第一線尖兵，市府除提升應變效能外，亦高度重視同仁的職業健康與安全防護。

過去執行臨時性空污事件應變時，人員必須長時間暴露在高濃度污染環境中進行現場監測，不僅影響工作效率，更可能危害身體健康。

有鑑於此，今年重新修訂「臨時性空氣污染事件應變流程」，並創新導入「火災空污即時監測通報系統」及「智慧空品應變監測車」，展現新竹市運用科技創新落實保護市民與第一線人員的具體行動，更是市府兼顧環境治理與人員關懷的重要里程碑。

環保局表示，今年8月8日啟用「火災空污即時監測通報系統」，截至10月31日止，透過整合300台空品微型感測器數據資訊，同時結合氣象資料進行轄內污染擴散分析自動通報並監測共54次，使應變人員得以精準掌握當前及潛在污染區域。若事件達一定規模等級，應變人員可以即時至下風處及醫院、學校等敏感場所進行監測與通報作業。

並結合「智慧空品應變監測車」遠端監控，讓同仁能在確保自身安全的前提下，透過智慧化的運用為應變決策提供科學依據，突破傳統倚靠人力模式的限制，大幅縮短作業時程，在提升應變效率之際，也能降低人員暴露風險，實現「科技守護健康」的目標。

環保局說明，「火災空污即時監測通報系統」於119勤務指揮派遣系統派遣救災車組時，會自動推送案件座標與即時資訊至環保局空品即時監測網，監測網則結合轄內空品感測器與氣象署測站等環境資料，迅速匡列污染影響範圍且同步製作通報圖卡，全程自動化完成，展現新竹市在環境治理與災害防救領域的技術整合能力。

環保局補充，為充分發揮設備效益，「智慧空品應變監測車」於非執勤時段，則轉化為移動型監測點，針對轄內露天燃燒好發區域，進行空氣品質巡查，補足固定監測點位的空間缺口，建構更完整的環境監測網絡，提高環境品質管理效能。

環保局指出，「智慧空品應變監測車」的啟用，不僅是硬體設備的提升，更代表新竹市執行臨時性空污事件應變機制的全面升級。未來將持續優化車輛功能，結合「火災空污即時監測通報系統」，建構智慧化應變體系，更有效率地守護市民健康。

環保局提醒，市民外出時請注意自身健康防護，欲了解所在地即時空品現況及轄內火災即時資訊，可查詢「新竹市空氣品質即時監測網」（https://reurl.cc/QVLrkO）。

