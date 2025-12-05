快訊

苗栗議員陳品安獲民進黨徵召參選下屆縣長 質詢鍾東錦不見「火藥味」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣議員陳品安針對苑裡鎮遭不肖環保業者汙染的順天段土地提出質詢。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣議員陳品安針對苑裡鎮遭不肖環保業者汙染的順天段土地提出質詢。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣議員陳品安已獲民進黨徵召參選下屆苗栗縣長，但今天總質詢時她開頭就表明以議員身分質詢，不改先前溫和、理性的態度，縣長鍾東錦答詢廢棄物濫倒處理問題時，直白的說「行為人絕對是人頭」，讓陳品笑得很開懷，對鍾東錦的處理做法、想法也一直點頭表達認同。

陳品安質詢指出，依環保局資料，苑裡鎮順天段一處農地現場堆置大量廢塑膠、廢玻璃、廢玻璃纖維、集塵灰太空包等非法廢棄物，迄今已清理約1200噸，但仍有約1800公噸未清理，環保局於今年5月12日要求地主提出「廢棄物處置計畫書」，但對方置之不理，環保局預估的清理費用應命令地主繳納，如果未繳納必須啟動強制執行機制。

她強調，苑裡鎮民因這塊遭環保業者挖坑濫倒廢酸的「毒地」弄得人心惶惶，也擔心有毒廢棄物揚塵破壞周遭環境、土壤、地下水，環保局應將各項處理過程公開說明或發新聞稿讓民眾周知、安心，不要讓人以為苑裡又有多處土地遭不肖人士濫倒，其實問題都出在同一塊毒地。

環保局長陳華盛答詢表示，順天段受汙染土地有多家業者參與，相關單位昨天找到地主現勘，揚塵問題將採取全場覆蓋帆布方式處理並要求10日內完成， 場區去年已公告為土壤汙染控制場域，至於地下水，先前採樣並未發現有明顯影響，明年將開鑿兩口地下水監測井，隨時監控水質；有關事業廢棄物清除部份，目前估計需要3000多萬元經費，將簽辦強制執行及代為履行，並要求行為人（業者）清除改善，如不改善將按日連續處罰。

鍾東錦答詢時，直言「行為人絕對是人頭」，環保局要採取更積極的做法讓「壞蛋」付出代價，如果受汙染的土地是建地，縣府或許還有機會拿回代繳的罰款和代清費用，否則根本不可能，縣府沒有理由為他們擦屁股，要與檢警密切合作，讓對方知道不負責就去坐牢。

苗栗縣議員陳品安針對苑裡鎮遭不肖環保業者汙染的順天段土地提出質詢。圖／取自議會直播畫面
苗栗縣議員陳品安針對苑裡鎮遭不肖環保業者汙染的順天段土地提出質詢。圖／取自議會直播畫面
苗栗縣議員陳品安已獲民進黨徵召參選下屆縣長。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣議員陳品安已獲民進黨徵召參選下屆縣長。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣議員陳品安今天針對苑裡鎮遭汙染的順天段土地提出質詢，縣長鍾東錦答詢時的直白發言，讓她笑得很開懷。圖／取自議會直播畫面
苗栗縣議員陳品安今天針對苑裡鎮遭汙染的順天段土地提出質詢，縣長鍾東錦答詢時的直白發言，讓她笑得很開懷。圖／取自議會直播畫面

環保局長 廢棄物 鍾東錦

