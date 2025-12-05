苗栗議員陳品安獲民進黨徵召參選下屆縣長 質詢鍾東錦不見「火藥味」

苗栗縣議員陳品安已獲民進黨徵召參選下屆苗栗縣長，但今天總質詢時她開頭就表明以議員身分質詢，不改先前溫和、理性的態度，縣長鍾東錦答詢廢棄物濫倒處理問題時，直白的說「行為人絕對是人頭」，讓陳品笑得很開懷，對鍾東錦的處理做法、想法也一直點頭表達認同。

陳品安質詢指出，依環保局資料，苑裡鎮順天段一處農地現場堆置大量廢塑膠、廢玻璃、廢玻璃纖維、集塵灰太空包等非法廢棄物，迄今已清理約1200噸，但仍有約1800公噸未清理，環保局於今年5月12日要求地主提出「廢棄物處置計畫書」，但對方置之不理，環保局預估的清理費用應命令地主繳納，如果未繳納必須啟動強制執行機制。

她強調，苑裡鎮民因這塊遭環保業者挖坑濫倒廢酸的「毒地」弄得人心惶惶，也擔心有毒廢棄物揚塵破壞周遭環境、土壤、地下水，環保局應將各項處理過程公開說明或發新聞稿讓民眾周知、安心，不要讓人以為苑裡又有多處土地遭不肖人士濫倒，其實問題都出在同一塊毒地。

環保局長陳華盛答詢表示，順天段受汙染土地有多家業者參與，相關單位昨天找到地主現勘，揚塵問題將採取全場覆蓋帆布方式處理並要求10日內完成， 場區去年已公告為土壤汙染控制場域，至於地下水，先前採樣並未發現有明顯影響，明年將開鑿兩口地下水監測井，隨時監控水質；有關事業廢棄物清除部份，目前估計需要3000多萬元經費，將簽辦強制執行及代為履行，並要求行為人（業者）清除改善，如不改善將按日連續處罰。