苑裡漁港航道遭飛砂淤積 漁船進出受阻盼政府解決

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
受東北季風吹拂，大量風沙越過苑裡漁港北堤，防汛道路遭到掩埋，航道也被淤積，使得漁民進出困難。圖／民眾提供
時序入冬，受強勁東北季風影響，苗栗縣通苑地區多處漁港都有大量飛砂淤積，導致航道受阻，漁船進出只能選在滿潮時段，時間嚴重被壓縮，其中苑裡漁港有時還會出現排隊狀況，漁民希望政府能提出徹底有效的解決辦法。

有關苑裡漁港飛砂淤積問題，近日立委陳超明、議員張顧礫也分別在立法院及議會提出質詢，建請主管機關提出有效整治方式，讓漁民能夠順利出航作業。

通苑區漁會總幹事楊資暖說，每年9月起是漁民捕撈白帶魚、烏魚的漁汛期，近來也是飛砂淤積港區航道最嚴重的時候，尤以苑裡漁港最明顯，漁民只能選在滿潮時進出，時間受限，有時還會出現排隊狀況，希望在港區北側至苑裡溪出海口一帶沙灘，施設定沙圍籬做改善。

「每當東北季風吹起，也就是漁民憂心的時候！」陳超明表示，110年曾邀請農業部赴苑港漁港會勘漂沙形成萬里長沙的景象。因受東北季風吹拂，導致大量風沙越過苑港漁港北堤，防汛道路遭到掩埋，航道也布滿沙子，使得漁民進出困難；雖然，當時漁業署、林保署各自分工進行協助，但近來沙子已經開始越過堤防，使漁民膽顫心驚。

張顧礫也指出，淤沙甚至影響社區及西濱快速道路安全，希望縣府農業處尋求徹底有效的解決辦法。對此，苗縣府農業處長陳樹義表示，除爭取漁業署調整補助清淤經費的時間，也積極爭取經費施設砂腸袋阻絕海沙向外淤積，方便魚汛期船隻進出，並保障居家與行車安全。

