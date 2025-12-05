小心荷包失血！竹南、頭份地區新設3處測速照相將啟用

小心荷包失血！苗栗縣警察局為有效防制市區道路交通事故，選定竹南鎮全天路與國祥街口、竹南鎮台1己線2.3公里處及頭份市縣道124丙線8.4公里處新建置測速照相設備，將於明年3月1日起執法。

縣警局交通隊指出，由於竹南鎮及頭份市地區各項產業發展蓬勃，不斷吸引外來就業人口移入，但隨著人口增加通常伴隨著車輛和行人數的增長，導致交通事故發生；經分析統計多數交通事故發生原因，多是未注意車前狀態及超速，導致未保持安全距離而發生事故。

選定易肇事路段（口）為有效降低肇事率，將設置固定式測速照相設備在竹南鎮全天路與國祥街口（速限50公里）、竹南鎮台1己線2.3公里處（速限60公里）、頭份市縣道124丙線8.4公里處（速限60公里），預計明年3月1日起正式輔助執法，持續強化行車速度管理，有效防制違規肇事。

縣警局表示，在易肇事路段（口）設置測速照相設備，除為降低交通事故肇事率外，主要期能導正用路人駕駛習慣，並非以取締為其目的；此外，警方也將持續與道路主管機關保持橫向聯繫，透過改善道路設計工程，創造零交通事故願景。