桃園市明年預算創新高 議會把關擱置20億7900萬元

桃園市議會今天完成市政府明年115年度總預算，及附屬單位預算一讀聯席審查，總計擱置46筆合計20億7900多萬元，下周進入大會二、三讀，市府連日針對被擱置預算，向議會提出更詳細說明，希望能在二讀階段能復活過關與避免被打折甚至遭刪除。

被擱置的預算20億7900多萬元以工務局業務最多，包括對特種基金（桃園市道路基金）的補助，也就是道路改善、維護工程，擱置金額達16億1000多萬元；經發局一般事務費應用加速器擴散創新研發等預算，也有4150多萬元被擱置，智慧城鄉發展委員會的資訊服務費4500萬元也遭擱置。

議員梁為超指出，桃園市政府提出的總預算歲出規模達1780.4億元，創下新高，除了軌道建設支出，其他教育、經濟、交通、社福等面向，都有明顯的經費成長，期許市府預算增加，在城市競爭力、生活品質、長照育兒等方面也要加速推進。