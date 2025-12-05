竹縣社宅掛零引關注 民團促文小用地5改為產業與社會住宅共構

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
長期關心居住正義的前議員余筱菁指出，竹北房價居全台之冠，對弱勢族群、臥床家庭、輪椅族及照顧重症者的家庭而言，無障礙住宅取得困難，加上經濟與照護壓力，居住已成沉重負擔。記者郭政芬／攝影
新竹社宅迄今掛0，僅湖口132戶施工中。新竹縣都委會今早審議竹北特色產業專用區的容許使用變更案時，竹縣社宅推動聯盟於縣府前陳情，呼籲在房價與租金高漲下，縣府應以公共利益為優先，將基地規畫為「產業與社宅共構」，採「3樓以下產業、3樓以上社宅」模式，兼顧發展與居住正義。

竹北文小用地5位於縣治核心，鄰近縣府、司法園區等設施，被視為竹縣最具公共發展潛力的基地。近年縣府推動變更為「特色產業專用區」，將走向大型商業量體與商辦發展。

新竹縣社會住宅推動聯盟發言人曾綉雅說，全國有16萬多戶社會住宅，竹縣僅132戶，且還在興建中，居全國最後。聯盟建請竹縣都委會在審議中將文小用地5規畫為「產業與社會住宅共構用地」，採3樓以下產業、3樓以上住宅的模式，使土地真正服務新竹縣民。

建築師林志成指出，社會住宅是政府對年輕人與弱勢的責任，竹北社宅的比例偏低，荷蘭社宅占住宅比高達34%，而新竹縣目前僅百餘戶，明顯落後。他呼籲，並非人人都領竹科高薪，仍有許多年輕人與弱勢收入僅2、3萬元，政府應提高社宅比例。

長期關心居住正義的前議員余筱菁指出，竹北房價居全台之冠，對弱勢族群、臥床家庭、輪椅族及照顧重症者的家庭而言，無障礙住宅取得困難，加上經濟與照護壓力，居住已成沉重負擔。縣府自2020年承諾在竹東、湖口、竹北興建社宅，但除湖口開工外其他地區皆停滯。她說，財劃法後已可新增逾200億財源，縣府有必要把這關鍵的土地作為商業使用嗎？呼籲看見弱勢家庭、長輩的需求。

聯盟呼籲，面對房價與租金高漲的現況，新竹縣應採取更具公共利益的基地運用，將文小用地5 確規劃為「產業與社會住宅共構用地」，並採取「3樓以下產業使用、3樓以上社宅使用」的模式，使土地兼顧經濟發展與居住正義。

縣府產發處回應，新竹縣都市計畫委員會今日召開大會，會中審議ˇ項重要議案，包括都市更新相關案件，財政處為推動竹北特色產業專用區招商所提出容許使用變更申請，針對外界關注的社會住宅訴求，將納入後續人民陳情案來充分討論。

