張善政至八德守望相助中隊慰勤 感謝隊員不分日夜辛勞付出

桃園市民防總隊守望相助大隊八德中隊114年慰勤活動。圖：市府提供

桃園市長張善政昨（4）日晚間前往八德區，出席「桃園市民防總隊守望相助大隊八德中隊114年慰勤活動」。張善政表示，感謝八德守望相助隊成員長期守護社區，市府將以具體行動回應隊員付出，持續挹注協勤預算，今（114）年度編列1億1734萬餘元，明（115）年提升至1億4166萬餘元，提供更完整、充足的後勤支援。

桃園市長張善政。圖：市府提供

張善政指出，桃園在內政部最新公布的全國社區治安評比中，已連續兩年榮獲特優肯定，展現桃市在社區治安領域成效卓著，而這份榮耀正是來自所有守望相助隊員不分日夜的辛勞付出。此外，市府推動守望相助制服改版，今年已陸續發放全新夏、冬季制服，由專業設計團隊打造，盼提升隊員執勤形象與士氣。

守望相助大隊長蕭毓中表示，守望相助隊全年365天守護社區，是最貼近地方需求的治安夥伴。隊員若發現可疑人士或異常狀況，應「停、看、聽、聞」，並立即通報派出所或線上警網，切勿自行涉險，務必優先確保自身安全。蕭毓中感謝所有隊員一年來的付出，並期盼持續為社區治安共同努力。

