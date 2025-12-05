快訊

台灣寶可夢中心開賣26款新品！超Q樹才怪「醜毛衣」、耶誕玩雪皮卡丘開搶

憂漲價！好市多會員費全球漲 恐輪到台灣了

「斷食善終」有爭議！恐危害障礙者生命自主權

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園石門水庫楓半馬7日盛大舉行 交通管制細節一次看

桃園電子報／ 桃園電子報

S 297418779 0
為維護賽事順利與用路人安全，大溪警分局已規劃多項交通疏導與安全維護措施。圖：警方提供

桃園市石門水庫楓半馬路跑活動將於12月7日舉行，分別依路線分為三組，21公里組約1200人參加；10公里組約2200人參加；5公里組約2600人參加。此次活動主辦單位為桃園市體育局，活動當日清晨2時至中午12時園區周邊將實施交通管制。為維護賽事順利與用路人安全，大溪警分局已規劃多項交通疏導與安全維護措施，提醒民眾留意路況並提前改道。

S 297418781 scaled
桃園市石門水庫楓半馬路跑活動將在大溪登場。圖：警方提供

大溪分局說明，此次賽事自南苑停車場起跑，路線沿行石門發電廠、槭林公園林道、民富街、民強街、民治路、嵩台、環翠樓、環湖路一、二段，於二層坪農路口前折返後返回南苑停車場。此次活動參加選手約有6000人，園區內部分路段預估將湧現較大車流。

大溪分局表示，規劃相關交通管理措施，首先是強化重點路口疏導，於南苑停車場、嵩台、環翠樓及環湖路等重要路口部署警力，指揮車流並維護跑者安全；當日凌晨4時至中午12時將彈性分段交通管制，環湖路一、二段將依跑者通過情形，視需要採取局部封閉、單向通行等措施，並以告示及工作人員提醒用路人避開賽道。

大溪也分局提到，南苑停車場將採車流分流，於停車場周邊安排警力協助車輛引導、分流至替代道路或停車空間，減少壅塞情形；最後，警方將加強巡邏與安全維護，交通分隊及各派出所將強化機動巡邏，適時處理交通異常、突發狀況及民眾諮詢需求。

大溪分局長徐章哲呼籲，警方將全力執行交通疏導與安全維護工作，請用路人行經管制路段務必減速慢行、留意路況，並配合員警及工作人員指引，共同維護路跑活動安全順利。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園石門水庫楓半馬12/7盛大舉行 交通管制細節一次看

延伸閱讀：

  1. 遺失亡夫機車焦急求助 龍潭警冒雨3小時尋回婦感動落淚
  2. 漲聲響！中油宣布明起調漲汽、柴油價格

石門水庫 桃園 停車場

延伸閱讀

連5天全單88折！雞湯桑首度插旗桃園　烤鴨餐廳「鴨覓」進駐信義區

儲槽暗藏「撒旦之母」成分 桃園清理工人遭炸飛慘死

桃園公共危險物品管制量達千倍以上場所 年底前須完成這件事

中職／2026開幕戰象猿328桃園開打 重要日程出爐

相關新聞

小心荷包失血！竹南、頭份地區新設3處測速照相將啟用

小心荷包失血！苗栗縣警察局為有效防制市區道路交通事故，選定竹南鎮全天路與國祥街口、竹南鎮台1己線2.3公里處及頭份市縣道...

桃園市明年預算創新高 議會把關擱置20億7900萬元

桃園市議會今天完成市政府明年115年度總預算，及附屬單位預算一讀聯席審查，總計擱置46筆合計20億7900多萬元，下周進...

桃園石門水庫楓半馬7日盛大舉行 交通管制細節一次看

為維護賽事順利與用路人安全，大溪警分局已規劃多項交通疏導與安全維護措施。圖：警方提供 桃園市石門水庫楓半馬路跑活動將於12月7日舉行，分別依路線分為三組，21公里組約1200人參加；10公里組約220

張善政至八德守望相助中隊慰勤 感謝隊員不分日夜辛勞付出

桃園市民防總隊守望相助大隊八德中隊114年慰勤活動。圖：市府提供 桃園市長張善政昨（4）日晚間前往八德區，出席「桃園市民防總隊守望相助大隊八德中隊114年慰勤活動」。張善政表示，感謝八德守望相助隊成員

竹縣社宅掛零引關注 民團促文小用地5改為產業與社會住宅共構

新竹縣社宅迄今掛0，僅湖口132戶施工中。新竹縣都委會今早審議竹北特色產業專用區的容許使用變更案時，竹縣社宅推動聯盟於縣...

中壢龍岡拒靶場 軍方表尊重

國防部擬在桃園市中壢區龍岡地區增設輕兵器室內靶場，第六軍團指揮部前晚到地方辦說明會，湧入約600名居民強烈抗議，痛批未事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。