竹縣竹北安養中心 年底歇業

新竹縣公辦民營的竹北市老人安養中心成立23年，由於雙人房月費僅2萬2600元，較其他安養機構便宜，床位需求高，但市公所證實，因長期人力不足及經營困難，年底將歇業，27名住民已安置到其他機構。民代建議空間轉型為日照中心或社福據點，讓長輩老有所終。

竹北市老人安養中心早期曾由竹東天主堂孫達神父經營多年，孫神父曾創立竹東世光教養院及長安老人養護中心，經驗豐富，直到2022年6月未續約，近年由湖口仁慈醫院接手經營。未料近期傳出歇業消息，仁慈醫院證實規畫歇業，經聯繫住民家屬，27名住民上月底全數安置至其他機構。

竹北市安養中心是新竹縣唯一公辦民營的安養中心，竹北市公所指出，根據「老人福利機構設立標準」，長照機構需符合護理人員與照顧服務員配置規範，包括護病比等法定標準，但長照人員招募不易，導致機構照護量能受限，難以透過擴展服務規模達到收支平衡，營運困難而歇業。

縣議員吳旭智說，竹北老人安養中心是竹北的公辦民營機構，熄燈象徵「平價長照」的困難，不僅是單一機構人力問題，更是國家長照人力荒的警訊。他建議社會處應協同公所，評估轉型為人力門檻較具彈性的日照中心或社福據點，不能讓黃金地段的社福空間淪蚊子館。