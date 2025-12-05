聽新聞
0:00 / 0:00

中壢龍岡拒靶場 軍方表尊重

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導
民眾在現場高舉「拒絕靶場、不要彈藥庫」、「彈藥庫滾蛋！靶場滾蛋」等抗議標語。記者周嘉茹／攝影
民眾在現場高舉「拒絕靶場、不要彈藥庫」、「彈藥庫滾蛋！靶場滾蛋」等抗議標語。記者周嘉茹／攝影

國防部擬在桃園市中壢區龍岡地區增設輕兵器室內靶場，第六軍團指揮部前晚到地方辦說明會，湧入約600名居民強烈抗議，痛批未事先溝通且選址不當。軍方最後允諾傾聽民意，此處後續若未興建輕兵器靶場，將回歸「工兵訓練」用途，不涉及任何射擊訓練。

第六軍團指揮部前晚說明會，表示因應部隊實彈射擊訓練所需，龍昌訓場評估新建「輕兵器室內射擊訓練場」可行性，採封閉式設計，滿足全天候訓練運用，並改善傳統靶場危安風險與噪音問題。

說明會現場湧入約600人抗議，質疑龍岡地區人口密集度高，周邊緊鄰幼兒園、社福機構與大量住宅聚落，無論考量安全風險、噪音管制或交通衝擊，皆不適合設置軍事射擊設施。

由於龍岡眷村多，不少軍人出身的長輩也批評軍方欺負老百姓，高舉「彈藥庫滾蛋！靶場滾蛋」等抗議的標語。

立委魯明哲、市議員梁為超、謝美英、舒翠玲等民代也到場關切，強調涉及居民安全的公共建設，絕不能以技術程序，掩蓋地方必須承受的風險。魯明哲也不滿，軍方未有事先溝通，是直到里長發現才曝光，並強調靶場不應選在人口密集區，徒生民怨。

<a href='/search/tagging/2/陸軍' rel='陸軍' data-rel='/2/111529' class='tag'><strong>陸軍</strong></a>第六軍團指揮部前晚舉行龍昌訓場新建工程說明會。記者周嘉茹／攝影
陸軍第六軍團指揮部前晚舉行龍昌訓場新建工程說明會。記者周嘉茹／攝影
針對地方強烈反彈，軍方回應，此案僅處於初步評估階段，尚未進行任何施工，且從未列入彈藥庫設置，籲請各界切勿誤解或揣測；第六軍團將持續與地方溝通，所提建議也會列入後續研析，司令部最終的立場是「尊重民意」，如果未和鄉親達成共識，「絕對不會有下一步」。

桃園 打靶 陸軍 實彈

延伸閱讀

中壢龍岡軍方擬建靶場 說明會湧600人怒轟「滾蛋」

雙層巴士客運上國道…中央地方有共識 桃議員促加速

獨／中國大陸數位靶場「遠征雲」首度曝光 台灣也在靶場範圍內

「晴天變陰天以為烏雲」桃園工廠大火釀嚴重空汙 網驚：飛機上都看到

相關新聞

65％竹縣民意支持五楊高楊頭段新增涵洞 盼解決交通壅塞

為改善新竹縣福興東路一段與自強一路口下方涵洞（國道1號91k+409）長期交通壅塞問題，民眾陳情拓寬福興東路箱涵。交通部...

中壢龍岡拒靶場 軍方表尊重

國防部擬在桃園市中壢區龍岡地區增設輕兵器室內靶場，第六軍團指揮部前晚到地方辦說明會，湧入約600名居民強烈抗議，痛批未事...

竹縣竹北安養中心 年底歇業

新竹縣公辦民營的竹北市老人安養中心成立23年，由於雙人房月費僅2萬2600元，較其他安養機構便宜，床位需求高，但市公所證...

產婦、嬰幼兒避難防災挑戰嚴峻 醫院與桃園消防局演練自主應變

桃園市消防局第四大隊復旦分隊強化轄區各類型場所自主災害應變，今日與宋俊宏婦幼醫院舉辦聯合兵棋推演、組合演練。分隊表示，該...

影／東興圳光藝節12月13日點燈開幕 9m88、守夜人等熱力開唱

2025東興圳光藝節將於12月13日開幕，新竹縣政府今天在竹北東興圳公園「逐光」藝術舞台舉辦記者會，為年度文化品牌活動揭...

電動車進山免里程焦慮 桃園設充電樁推低碳旅遊

桃園推動淨零城市與北橫低碳旅遊，市府風景管理處完成7個風景區EV充電樁，今天全面啟用及收費，每度電10元到15元不等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。