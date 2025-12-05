中壢龍岡拒靶場 軍方表尊重

國防部擬在桃園市中壢區龍岡地區增設輕兵器室內靶場，第六軍團指揮部前晚到地方辦說明會，湧入約600名居民強烈抗議，痛批未事先溝通且選址不當。軍方最後允諾傾聽民意，此處後續若未興建輕兵器靶場，將回歸「工兵訓練」用途，不涉及任何射擊訓練。

第六軍團指揮部前晚說明會，表示因應部隊實彈射擊訓練所需，龍昌訓場評估新建「輕兵器室內射擊訓練場」可行性，採封閉式設計，滿足全天候訓練運用，並改善傳統靶場危安風險與噪音問題。

說明會現場湧入約600人抗議，質疑龍岡地區人口密集度高，周邊緊鄰幼兒園、社福機構與大量住宅聚落，無論考量安全風險、噪音管制或交通衝擊，皆不適合設置軍事射擊設施。

由於龍岡眷村多，不少軍人出身的長輩也批評軍方欺負老百姓，高舉「彈藥庫滾蛋！靶場滾蛋」等抗議的標語。

立委魯明哲、市議員梁為超、謝美英、舒翠玲等民代也到場關切，強調涉及居民安全的公共建設，絕不能以技術程序，掩蓋地方必須承受的風險。魯明哲也不滿，軍方未有事先溝通，是直到里長發現才曝光，並強調靶場不應選在人口密集區，徒生民怨。