產婦、嬰幼兒避難防災挑戰嚴峻 醫院與桃園消防局演練自主應變

桃園市消防局第四大隊復旦分隊強化轄區各類型場所自主災害應變，今日與宋俊宏婦幼醫院舉辦聯合兵棋推演、組合演練。分隊表示，該醫院以產科、婦科及小兒科為主，產婦、嬰幼兒避難防災挑戰尤為嚴峻，透過模擬火災情境及落實演練，才能讓就診、住院的民眾和醫護人員熟悉緊急應變措施，確保安全。

復旦分隊指出，宋俊宏婦幼醫院為平鎮地區主要婦幼健康醫療機構，孕婦、產後婦女及嬰幼兒都屬於避難行動能力有限者，因此對場域安全要求更高，一旦面臨火災等突發事件，院方須於短時間內迅速啟動自衛消防編組應變，才能有效減輕災害造成的衝擊，因此平時落實演練即顯得格外重要。

演練情境為醫院3樓護理站旁病房突發火災，護理人員發現後立即啟動自衛消防編組機制，通報119救災救護指揮中心，同時疏散住院、診間的民眾避難逃生。演練接著進入下一階段，假設初期搶救無效，火勢迅速擴大延燒，情況危急，1名行動不便的婦人被困於在起火病房廁所內，還有多人在居室中原地待救。