65％竹縣民意支持五楊高楊頭段新增涵洞 盼解決交通壅塞

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣竹北市福興東路一段與自強一路口下方涵洞（國道1號91k+409）長期交通壅塞，相關單位會勘研議對策。圖／蔡蕥鍹提供
新竹縣竹北市福興東路一段與自強一路口下方涵洞（國道1號91k+409）長期交通壅塞，相關單位會勘研議對策。圖／蔡蕥鍹提供

為改善新竹縣福興東路一段與自強一路口下方涵洞國道1號91k+409）長期交通壅塞問題，民眾陳情拓寬福興東路箱涵。交通部高公局、縣府上月首度會勘，步確認若就地拓寬現有涵洞，將長期封路改道，對兩側生活圈影響過大，轉為評估新增涵洞，研議從整體路網銜接國道東西兩側。

為了解民意，議員蔡蕥鍹近日發起「五楊高楊頭段新增福興東路側涵洞」意願調查，跨黨派邀集議員吳旭智議員、林禹佑、代表鄭建村、林祺烜、鹿場里長范光仁、斗崙里長張琬媃、中崙里長李金對共同連署，截至11月30日高達65%民意支持新增涵洞。

蔡蕥鍹今公布統計數據，截至目前共蒐集逾400筆意見，連署內容開放：「新增嘉勤南路接成功八路涵洞」、「新增嘉勤南路接文興路涵洞」及「不支持拓寬或新增涵洞」等3個選項供民眾選擇。初步統計顯示，6成5民眾支持「嘉勤南路接成功八路新增涵洞」（65%），約三成支持「嘉勤南路接文興路新增涵洞」（28%），僅少數反對新增涵洞（7%）。

蔡蕥鍹指出，福興東路是竹北東西向交通的「縮頸點」，路寬近20公尺，進入涵洞卻縮成約15公尺，加上橋下偏暗導引不足，尖峰時段車流擠壓、壅塞與擦撞風險集中在同一處。

蔡蕥鍹表示，11月25日縣府交通旅遊處再度召集會勘，僅聚焦在短期可調整的交管措施，如研議東西向輪放號誌、縣政二路號誌連鎖、檢討路口導流方式，但對於長期壅塞與結構瓶頸問題卻未一併思考。

她認為，這不是單一號誌就能解決的問題，而是國道穿越都市、卻遲未處理的結構性瓶頸，必須趁五楊高楊頭段工程啟動前一併檢討。如果該路口要改善，必須在明年3月底前由縣府提出規畫方案給高公局，才能趕上五楊高楊頭段的進度。

蔡蕥鍹表示，這次定期會她提出「短期止險－中期優化－長期拓寬」3階段整體方案，此次調查同等重視支持與反對意見，她會把民眾回饋整理成具體資料，持續向高公局與縣府爭取，要求在五楊高楊頭段細部設計時，真正把竹北東西兩側生活圈的需求納入。

為了解民意，蔡蕥鍹近日發起「五楊高楊頭段新增福興東路側涵洞」意願調查。圖／蔡蕥鍹提供
為了解民意，蔡蕥鍹近日發起「五楊高楊頭段新增福興東路側涵洞」意願調查。圖／蔡蕥鍹提供

