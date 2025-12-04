中壢仁海宮200周年五朝福醮慶典推動「清心食素・與媽祖同行」開鑼。圖：曾增勳攝

桃園市中壢仁海宮慶祝建廟200周年舉辦祈安五朝福醮慶典展開，廟方提出「清淨、慈悲、感恩」核心精神，今(4)日舉辦天后福醮「清心食素・與媽祖同行」記者會，董事長王介禧宣布將自12月13日至17日，推動為期5天清心食素行動，號召信眾一起加入清淨飲食共修身心，進行體內環保，傳遞媽祖慈悲環保精神。

中壢仁海宮董事長王介禧（左四）等人介紹「媽祖平安福之宴」素菜料理，推動清心食素活動。圖：曾增勳攝

仁海宮慶祝200周年祈安五朝福醮慶典，提倡清心素食體內環保行動，由王介禧與福醮局主委范振修、福醮局執行長黃連應等人敲鑼啟動，邀請知名廚師展示「媽祖平安福之宴」素菜料理，提供信眾參與清心素食餐吃出健康，位於泰豐輪胎廠舊址的五大醮壇，亦將展開多元精彩活動，原先仁海宮夜市葷食攤位將自12月7日結束營業後，轉型為廟會市集，配合清心食素行動，成為素食市集，周邊遊樂設施將持續至今年底。

中壢仁海宮推出「媽祖平安福之宴」素菜料理，提供信眾參與。圖：曾增勳攝

王介禧說，仁海宮創立西元1826年，亦即清道光六年，至今建廟200年歷史，今年舉辦200周年福醮，依照傳統習俗期間，自13日至17日五朝福醮進行茹素，祈求風調雨順、國泰民安、四時無災，信眾大家可以趁機進行體內環保，紓解腸胃負擔，邀請信眾一起響應，中壢許多餐廳也會推出素食餐，福醮慶典將涵蓋中壢、平鎮及楊梅13大庄信眾，一起見證仁海宮200周年慶典。

中壢仁海宮200周年五朝福醮的五大醮壇完成，自13日起福醮慶典活動。圖：曾增勳攝

位於泰豐廠舊址的仁海宮200周年祈安五朝福醮地點，已完成聖母壇、觀音壇、北帝壇、天師壇、福德壇五大醮壇牌坊，五朝福醮慶典儀式將於本月13日至17日登場，廟方推出系列活動精彩節目，包括多元表演藝術，傳統掌中戲、客家大戲、青年樂團、民歌演唱，也有放水燈及賽神豬等傳統習俗活動，並邀請日本國寶級阿波舞團隊與泰國藝術團體參與表演，提供信眾欣賞精彩節目，促進國際文化交流。

為慶祝建廟200周年自8月初在泰豐輪胎廠舊址推出的仁海宮夜市，號稱桃園最大夜市，吸引大量攤商及人潮，一度引發周邊交通壅塞引發民怨，原本預計營業至年底的夜市，日前傳出提前本月7日「收攤」，王介禧表示，因為要配合五福醮慶典及茹素活動，原本葷食攤商夜市縮小，並轉型為廟會市集，配合清心食素行動，包括市集、遊樂設施將營業至今年底，歡迎信眾、市民參與盛會。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢仁海宮夜市將轉型廟會市集 號召信眾響應清淨飲食共修身心