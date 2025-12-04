影／東興圳光藝節12月13日點燈開幕 9m88、守夜人等熱力開唱

2025東興圳光藝節將於12月13日開幕，新竹縣政府今天在竹北東興圳公園「逐光」藝術舞台舉辦記者會，為年度文化品牌活動揭開序章，今年以「一閃一閃亮晶晶」為主題，延續藝術融合自然與校園美感共創精神，將展出8組藝術團隊的光藝術裝置，展期至明年1月4日。

新竹縣長楊文科表示，2025東興圳光藝節延續「藝術融合自然」的策展精神，以「從日常出發、照見城市被記得的風景」為核心概念，邀請國內外藝術家以光為語言，回應水域、風與植物的節奏，讓藝術與自然共生共融，展現新竹縣推動文化永續與城市美學的成果。

今年特別延續「校園美感共創計畫」，邀請六家、興隆、嘉豐、東興等4所在地學校共襄盛舉。孩子們以「亮晶晶小怪獸」為題，創作屬於自己的星星角色，作品以環境燈的形式串聯展示，象徵「願望起點」至「星星匯聚」到「夢想綻放」，讓孩童的想像與童趣成為光藝節最溫暖的風景。

策展單位「都市藝術工作室」總監杜昭賢指出，白天東興圳非常漂亮且富有詩意，而今年以一閃一閃亮晶晶為主題，取自耳熟能詳的「小星星」兒歌，也是大家的集體記憶，也希望東興圳光藝節塑造出美麗記憶。

今年將展出8組藝術家及藝術團隊的光藝術裝置，包括林書瑜「水月銀灣」、高德亮「微風」、周柏慶「綻放的聲音」、沃手工作室「光穗」、林國瑋「SWEET NIGHT」、李謙宏與李城誌「逐光」、原有機製「落雨」，以及UA Studio與學童共創的「亮晶晶小怪獸」。作品以「閃爍」為共同語言，有的像呼吸、有的似星光，透過不同光節奏與自然律動對話，讓民眾走在東興圳畔，感受到日常風景的光之詩篇。