電動車進山免里程焦慮 桃園設充電樁推低碳旅遊

桃園推動淨零城市與北橫低碳旅遊，市府風景管理處完成7個風景區EV充電樁，今天全面啟用及收費，每度電10元到15元不等。

桃園市風景管理處表示，市府推低碳旅遊多年，隨著電動車越來越普及，民眾充電需求越來越大，而山區幅員遼闊，易有續航里程焦慮問題，因此利用風景特定區停車場設置充電樁，一來方便旅客，二來也友善山林環境。

目前，虎頭山環保公園、北橫遊客中心、慈湖停車場、小烏來停車場、小烏來風景特定區遊客中心、巴陵二號隧道停車場與拉拉山遊客中心各有2套充電樁設備，虎頭山、慈湖、巴陵與拉拉山為180千瓦快充，其他均為11千瓦慢充，快充每度電15元、慢充每度10元，可用LINE Pay、信用卡、遠傳帳單等多元支付。

風管處也提醒，依據相關停車法規，非電動車不得占用電動車專用車格，請市民共同維護充電環境，市府也會持續推廣低碳旅遊，提升觀光服務，加強北橫沿線旅遊友善設施，讓更多電動車旅客能暢遊桃園。