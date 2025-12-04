苗栗年底最強音樂會！明後連續兩天在苗栗巨蛋體育館熱力登場

苗栗縣政府主辦的「2025山釀青春演唱會」明天將在苗栗市巨蛋體育館登場，12月5日周五推出「山釀聲活」、12月6日周六安排「山釀好Young」，一連兩晚演出，縣府估計將吸引逾萬粉絲前來，在歲末感受熱力四射的節目。

縣府指出，這次演唱會邀請眾多超強卡司，粉絲年齡層遍及老中青三代，希望提供更多元的音樂活動嘉惠鄉親、朋友。「山釀聲活」邀請重量級藝人歌手組合，包括范怡文、翁立友、沈文程、王識賢與金嗓歌后葉璦菱等歌手，帶來多組經典膾炙人口的好歌。

「山釀好Young」邀請時下青年朋友最喜愛的歌手、團體，包括小男孩樂團、草屯囝仔、陳華、鼓鼓、以及滅火器等組合，要將熱力引爆苗栗巨蛋體育館。