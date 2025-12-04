快訊

苗栗年底最強音樂會！明後連續兩天在苗栗巨蛋體育館熱力登場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府主辦的「2025山釀青春演唱會」明天、後天晚間將在苗栗市巨蛋體育館登場，12月5日周五推出「山釀聲活」、12月6日周六安排「山釀好Young」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府主辦的「2025山釀青春演唱會」明天、後天晚間將在苗栗市巨蛋體育館登場，12月5日周五推出「山釀聲活」、12月6日周六安排「山釀好Young」。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府主辦的「2025山釀青春演唱會」明天將在苗栗市巨蛋體育館登場，12月5日周五推出「山釀聲活」、12月6日周六安排「山釀好Young」，一連兩晚演出，縣府估計將吸引逾萬粉絲前來，在歲末感受熱力四射的節目。

縣府指出，這次演唱會邀請眾多超強卡司，粉絲年齡層遍及老中青三代，希望提供更多元的音樂活動嘉惠鄉親、朋友。「山釀聲活」邀請重量級藝人歌手組合，包括范怡文、翁立友、沈文程、王識賢與金嗓歌后葉璦菱等歌手，帶來多組經典膾炙人口的好歌。

「山釀好Young」邀請時下青年朋友最喜愛的歌手、團體，包括小男孩樂團、草屯囝仔、陳華、鼓鼓、以及滅火器等組合，要將熱力引爆苗栗巨蛋體育館。

苗栗縣長鍾東錦表示，兩天演唱會除了有精彩的表演內容、堅強的藝人卡司，也非常感謝縣內多組企業贊助，特別是台灣中油探採事業部，讓縣民除了有好歌欣賞外，還有機會抽中渡假飯店住宿券等，讓大家滿載而歸；另外，也提醒大家在日常生活中要特別留意防範詐騙，不明簡訊「不好奇不亂點」，一定要警覺及求證，避免財產損失，任何疑問都可撥165反詐騙專線求助。

苗栗縣政府主辦的「2025山釀青春演唱會」明、後天將在苗栗市巨蛋體育館登場，12月5日周五推出「山釀聲活」、12月6日周六安排「山釀好Young」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府主辦的「2025山釀青春演唱會」明、後天將在苗栗市巨蛋體育館登場，12月5日周五推出「山釀聲活」、12月6日周六安排「山釀好Young」。記者胡蓬生／攝影

