快訊

iPhone 17 Pro降級5年招牌相機功能？蘋果官方認證了

濱崎步返日後首露面霸氣喊「我會持續前進」 美容師揭上海0人演唱會真相

民進黨提「民主假」 張景森批放假買票：用舊腦袋在算選票

超強！挑戰亞洲技能競賽奪金 桃竹苗分署自主移動機器人奪冠軍

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
桃竹苗分署長賴家仁(中)與榮獲青少年組「自主移動機器人」金牌的培訓國手莊致齊(右2) 、鄭宇翔(左2)及指導老師黃新福(右)、黃政鈞(左)合影。圖／桃竹苗分署提供
桃竹苗分署長賴家仁(中)與榮獲青少年組「自主移動機器人」金牌的培訓國手莊致齊(右2) 、鄭宇翔(左2)及指導老師黃新福(右)、黃政鈞(左)合影。圖／桃竹苗分署提供

2025年第3屆亞洲技能競賽於11月29日在台灣南港展覽館落幕，台灣代表隊展現亮眼實力，共奪下22金9銀5銅，勇奪參賽國家總冠軍。其中，由勞動力發展署桃竹苗分署培訓的國手於青年組工業控制、服裝創作、冷凍空調及青少年組自主移動機器人等7職類，共抱回8面金牌，全面展現我國技職教育深厚能量。

此次在青少年組「自主移動機器人」職類摘下金牌的莊致齊與鄭宇翔，是由桃竹苗分署與君毅高中學攜手培訓。兩人年僅16歲，卻展現超齡的技術穩定度與臨場成熟度。

莊致齊自小著迷機構設計，擅長拆解、組裝，是隊上的結構核心；鄭宇翔則在程式邏輯與系統整合方面表現亮眼，思維細膩、執行精準。兩人分工明確、風格互補，在理論與實作間取得完美節奏，被教練形容為「一拍即合的黃金組合」。

為協助選手在國際舞台穩健發揮，桃竹苗分署打造完善的移地訓練環境，提供住宿膳食、訓練材料與專業師資。其中，具多年國手指導經驗的訓練師謝道明親自擔綱，以其沉穩紮實的教學風格，成為選手最堅強的後盾。他擅長把複雜問題拆解成模組化概念，協助選手在反覆練習中找到穩定節奏；訓練期間更透過情境式模擬、突發狀況演練及精準錯誤分析，強化選手的臨場應對能力。

「聽到獲金那一刻，鼻酸得幾乎說不出話。所有努力就在那瞬間被看見。」莊致齊與鄭宇翔回憶起頒獎時，情緒仍激動。他們表示，分署與團隊自分區賽起一路相伴，從師資、設備到材料都給予最完整的支援，使他們能一步步挺進國際舞台。他們也特別感謝君毅高中的指導老師黃新福、黃正鈞，從校內基礎訓練到國際選拔期都給予穩定技術指導與精神支持，是促成此次佳績的重要力量。

桃竹苗分署長賴家仁表示，此次亞洲賽被視為明年第48屆國際技能競賽的重要前哨戰，國手能藉由此役累積寶貴實戰經驗。未來分署將持續與學校攜手合作，深化技能教育能量，協助更多青年站上國際舞台，讓世界看見台灣技能的高水準表現。更多資訊，可瀏覽技能競賽主題官網，或搜尋臉書「技能競賽充電讚」官方粉絲團、IG「worldskillstw」。

桃竹苗分署培訓的「自主移動機器人」 青少年組國手鄭宇翔（右）及莊致齊（左）搭配默契十足，成功奪金。圖／桃竹苗分署提供
桃竹苗分署培訓的「自主移動機器人」 青少年組國手鄭宇翔（右）及莊致齊（左）搭配默契十足，成功奪金。圖／桃竹苗分署提供

延伸閱讀

連國手都後悔加入！郭泓志、文姿云為「台灣隊」玩命

經典賽／12強國手張政禹拚正選 祝福隊友徐若熙旅日順利

Kia全面提升全台服務量能與品質 ！「Kia Skills Cup全國技能競賽」盛大舉辦，持續精進服務體驗

北市醉漢折凹警車天線、出拳打警察 遭跆拳國手壓制

相關新聞

中壢龍岡軍方擬建靶場 說明會湧600人怒轟「滾蛋」

國防部擬在桃園市中壢區龍岡地區增設輕兵器室內靶場，範圍涵蓋6個里、約2萬9865人口，在地多位里長批評軍方缺乏溝通，議員...

獨／竹北市老人安養中心驚傳年底熄燈 公所：人力不足經營難

有23年歷史的竹北市老人安養中心今年底將正式歇業，該中心是竹縣目前唯一一家公辦民營，安養雙人房月費僅22600元，比一般...

苗栗年底最強音樂會！明後連續兩天在苗栗巨蛋體育館熱力登場

苗栗縣政府主辦的「2025山釀青春演唱會」明天將在苗栗市巨蛋體育館登場，12月5日周五推出「山釀聲活」、12月6日周六安...

超強！挑戰亞洲技能競賽奪金 桃竹苗分署自主移動機器人奪冠軍

2025年第3屆亞洲技能競賽於11月29日在台灣南港展覽館落幕，台灣代表隊展現亮眼實力，共奪下22金9銀5銅，勇奪參賽國...

台61線增設房裡匝道 議員批交長跳票

苗栗縣苑裡地區爭取台61線增設房裡匝道及聯絡道長達8年，縣議員張顧礫不滿，交通部長陳世凱今年初允諾盡快核定，但公路局卻在...

竹東人行道排水孔缺口 釀學生摔車手骨折

新竹縣竹東鎮公所耗資近億元在北興路施作人行道，國中生前晚騎腳踏車經過時，不慎在排水孔缺口處慘摔，造成左手骨折得開刀治療。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。