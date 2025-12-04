快訊

中壢龍岡軍方擬建靶場 說明會湧600人怒轟「滾蛋」

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
昨晚第六軍團指揮部辦理說明會，湧入約600位居民強烈抗議。記者周嘉茹／攝影
昨晚第六軍團指揮部辦理說明會，湧入約600位居民強烈抗議。記者周嘉茹／攝影

國防部擬在桃園市中壢區龍岡地區增設輕兵器室內靶場，範圍涵蓋6個里、約2萬9865人口，在地多位里長批評軍方缺乏溝通，議員也批評選址不當。昨晚第六軍團指揮部辦理說明會，湧入約600位居民強烈抗議，軍方最後承諾，會將心比心傾聽民意，此地後續若未興建輕兵器靶場，未來的規畫方向將回歸「工兵訓練」用途，不涉及任何射擊訓練。

第六軍團指揮部昨晚於中壢區龍江市民活動中心，辦理「龍昌訓場新建工程說明會」，向地方鄉親說明全案規畫內容並聽取意見。六軍團指出，因應部隊實彈射擊訓練所需，於龍昌訓場評估新建「輕兵器室內射擊訓練場」可行性；全案規畫採全封閉式設計，除可滿足全天候訓練運用，並改善傳統靶場的危安風險與噪音問題。

然而規畫一出引發居民不滿，現場湧入約600人抗議，質疑龍岡地區人口密集度高，周邊緊鄰幼兒園、社福機構與大量住宅聚落，無論考量安全風險、噪音管制或交通衝擊，皆不適合設置軍事射擊設施。現場民意沸騰，明確表達無法接受在成熟住宅區推動靶場建置，且期盼多年希望相關用地能像高雄衛武營一樣改建規畫成藝文休閒園區，提升地方觀光發展，此舉毫無評估社區營造及環保議題。

說明會現場氣氛緊張，由於龍岡地區居住許多眷村，不少人過去同樣是軍人出身，紛紛痛罵社會怎麼會變成如此，忿忿不平批評軍方欺負老百姓，更有人在現場高舉「拒絕靶場、不要彈藥庫」、「抗議軍方未更痛就偷跑」、「彈藥庫滾蛋！靶場滾蛋」等標語。

立委魯明哲表示，龍岡是最多軍眷、眷村的地方，軍方沒有事前和地方告知溝通相關計畫，和地方零溝通秘密進行，直到龍岡里里長發現後向他詢問，整件事情才曝光，第一時間趕緊將資料提供給議會及市長張善政。大龍岡地區過去對於國防的犧牲、道路不通，現在有這麼多閒置營區，應該改建成公園等設施，不應該選在人口密集區，造成滿滿民怨。

現場包括市議員梁為超、謝美英、舒翠玲等多名地方代表也強調，涉及居民安全的公共建設，絕不能以技術程序掩蓋地方必須承受的風險。議會立場堅定，龍岡不適合作為靶場選址，軍方必須正視並回應民意，同時也將陳情書及民眾連署書一同交由軍方帶回，軍方也需遵循要求，中止原規畫並重新評估，另覓合適地點。

對此軍方總結，本案目前僅處於初步評估階段，尚未進行任何施工工項，且從未列入彈藥庫設置，籲請各界切勿誤解或揣測。明白地方聲音堅決反對，情理法、法理情，司令部最終的立場就是尊重民意，若沒有和鄉親達成共識，那只有一個結論「絕對不會下一步」。

第六軍團強調，所有規畫依法定程序辦理，並持續與地方溝通，里民的意見更是整體評估中重要的一環，所提建議亦將列入後續研析，作為政策研擬的重要依據。六軍團將持續秉持開放、透明、負責的態度，尋求兼顧國防安全與社區需求的處理方案。

居民質疑龍岡地區人口密集度高，無論考量安全風險、噪音管制或交通衝擊，皆不適合設置軍事射擊設施。記者周嘉茹／攝影
居民質疑龍岡地區人口密集度高，無論考量安全風險、噪音管制或交通衝擊，皆不適合設置軍事射擊設施。記者周嘉茹／攝影
第六軍團指揮部昨晚於中壢區龍江市民活動中心，辦理「龍昌訓場新建工程說明會」。記者周嘉茹／攝影
第六軍團指揮部昨晚於中壢區龍江市民活動中心，辦理「龍昌訓場新建工程說明會」。記者周嘉茹／攝影
民眾在現場高舉「拒絕靶場、不要彈藥庫」、「抗議軍方未更痛就偷跑」。記者周嘉茹／攝影
民眾在現場高舉「拒絕靶場、不要彈藥庫」、「抗議軍方未更痛就偷跑」。記者周嘉茹／攝影
民眾在現場高舉「拒絕靶場、不要彈藥庫」、「抗議軍方未更痛就偷跑」、「彈藥庫滾蛋！靶場滾蛋」等標語。記者周嘉茹／攝影
民眾在現場高舉「拒絕靶場、不要彈藥庫」、「抗議軍方未更痛就偷跑」、「彈藥庫滾蛋！靶場滾蛋」等標語。記者周嘉茹／攝影

