獨／竹北市老人安養中心驚傳年底熄燈 公所：人力不足經營難

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
有23年歷史的竹北市老人安養中心今年底將正式歇業。記者郭政芬／攝影
有23年歷史的竹北市老人安養中心今年底將正式歇業。記者郭政芬／攝影

有23年歷史的竹北市老人安養中心今年底將正式歇業，該中心是竹縣目前唯一一家公辦民營，安養雙人房月費僅22600元，比一般安護機構低廉許多，且床位需求高，平均候床時間需2至3個月。竹北市公所指出，歇業主因為長期人力不足及經營困難，公所已要求醫院妥善安置每位住民，並確保安置過程雙方合意。

竹北市老人安養中心自1997年完工以來，歷經多次委託民營經營。早期延宕5年後，由竹東天主堂孫達神父接手，孫神父曾創立竹東世光教養院及長安老人養護中心，經驗豐富，經營成效卓著。自2002年起，孫神父代表天主教新竹教區委託經營該中心，直到2022年6月27日止，由於人力與資源受限，未再續約。

2022年6月28日起，湖口仁慈醫院接手經營該安養中心。近期傳出歇業消息。對此，仁慈醫院回應，醫院已規畫歇業，並與各收容機構聯繫，協助評估安置方案，同時安排家屬參觀，確保安置過程雙方合意。截至上月底，安養中心內27名住民已全數安置至其他機構。

竹北市安養中心是新竹縣目前唯一一家公辦民營的安養中心，如今傳出歇業。竹北市公所說明，歇業原因主要為長期人力不足與經營困難。根據「老人福利機構設立標準」，長期照護機構需符合護理人員與照顧服務員配置規範，包括護病比等法定標準，但長照人員招募不易，導致機構照護量能受限，難以透過擴展服務規模達到收支平衡。

竹北市公所指出，中心已向縣府呈報預計於12月31日歇業，公所亦同步要求仁慈醫院妥善安置每位住民，目前所有住民皆已安置完成並入住新機構。

竹北 北市 神父

相關新聞

中壢龍岡軍方擬建靶場 說明會湧600人怒轟「滾蛋」

國防部擬在桃園市中壢區龍岡地區增設輕兵器室內靶場，範圍涵蓋6個里、約2萬9865人口，在地多位里長批評軍方缺乏溝通，議員...

獨／竹北市老人安養中心驚傳年底熄燈 公所：人力不足經營難

有23年歷史的竹北市老人安養中心今年底將正式歇業，該中心是竹縣目前唯一一家公辦民營，安養雙人房月費僅22600元，比一般...

苗栗年底最強音樂會！明後連續兩天在苗栗巨蛋體育館熱力登場

苗栗縣政府主辦的「2025山釀青春演唱會」明天將在苗栗市巨蛋體育館登場，12月5日周五推出「山釀聲活」、12月6日周六安...

超強！挑戰亞洲技能競賽奪金 桃竹苗分署自主移動機器人奪冠軍

2025年第3屆亞洲技能競賽於11月29日在台灣南港展覽館落幕，台灣代表隊展現亮眼實力，共奪下22金9銀5銅，勇奪參賽國...

台61線增設房裡匝道 議員批交長跳票

苗栗縣苑裡地區爭取台61線增設房裡匝道及聯絡道長達8年，縣議員張顧礫不滿，交通部長陳世凱今年初允諾盡快核定，但公路局卻在...

竹東人行道排水孔缺口 釀學生摔車手骨折

新竹縣竹東鎮公所耗資近億元在北興路施作人行道，國中生前晚騎腳踏車經過時，不慎在排水孔缺口處慘摔，造成左手骨折得開刀治療。...

