獨／竹北市老人安養中心驚傳年底熄燈 公所：人力不足經營難

有23年歷史的竹北市老人安養中心今年底將正式歇業，該中心是竹縣目前唯一一家公辦民營，安養雙人房月費僅22600元，比一般安護機構低廉許多，且床位需求高，平均候床時間需2至3個月。竹北市公所指出，歇業主因為長期人力不足及經營困難，公所已要求醫院妥善安置每位住民，並確保安置過程雙方合意。

竹北市老人安養中心自1997年完工以來，歷經多次委託民營經營。早期延宕5年後，由竹東天主堂孫達神父接手，孫神父曾創立竹東世光教養院及長安老人養護中心，經驗豐富，經營成效卓著。自2002年起，孫神父代表天主教新竹教區委託經營該中心，直到2022年6月27日止，由於人力與資源受限，未再續約。

2022年6月28日起，湖口仁慈醫院接手經營該安養中心。近期傳出歇業消息。對此，仁慈醫院回應，醫院已規畫歇業，並與各收容機構聯繫，協助評估安置方案，同時安排家屬參觀，確保安置過程雙方合意。截至上月底，安養中心內27名住民已全數安置至其他機構。

竹北市安養中心是新竹縣目前唯一一家公辦民營的安養中心，如今傳出歇業。竹北市公所說明，歇業原因主要為長期人力不足與經營困難。根據「老人福利機構設立標準」，長期照護機構需符合護理人員與照顧服務員配置規範，包括護病比等法定標準，但長照人員招募不易，導致機構照護量能受限，難以透過擴展服務規模達到收支平衡。

竹北市公所指出，中心已向縣府呈報預計於12月31日歇業，公所亦同步要求仁慈醫院妥善安置每位住民，目前所有住民皆已安置完成並入住新機構。