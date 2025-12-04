竹東人行道排水孔缺口 釀學生摔車手骨折

新竹縣竹東鎮公所耗資近億元在北興路施作人行道，國中生前晚騎腳踏車經過時，不慎在排水孔缺口處慘摔，造成左手骨折得開刀治療。由於人行道尚未驗收完工，家屬盼鎮公所盡快改善，公所回應已要求營造商盡快處理，並放置三角錐與警示燈提醒用路人。

該名摔車受傷的國中生，昨天也因傷缺席學校段考考試。該生家屬向竹東鎮代表會主席范國威請求協助，昨在代表會與公所人員協調，家屬透露，新設置的人行道有多個排水孔缺口，又加上夜間視線不清，導致孩子跌倒骨折，盼盡快改善，避免類似事故再發生。

范國威說，從9月起代表會已接獲民眾陳情，舉辦多次會勘，鎮公所原本承諾11月底完成排水孔加蓋，至今仍未完成，才導致事故發生。該路段昨已有民眾自行放置板子蓋住孔洞，施工營造商也擺放三角錐和警示燈來警示路人。

竹東鎮公所回應，北興路人行道工程尚未完工驗收，已請營造商重新檢視高低落差及坑洞位置，相關材料將於明天到貨，並會同步變更設計，改善人行道與路面間的高低落差和坑洞問題。鎮公所已慰問受傷學生，營造商有相關保險，會主動與家屬聯繫協助後續醫療事宜。