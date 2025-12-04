聽新聞
台61線增設房裡匝道 議員批交長跳票

聯合報／ 記者吳傑沐范榮達／苗栗報導
交通部長陳世凱（前右三）今年3月到苗栗會勘台61線增設房裡匝道及聯絡道案，議員張顧礫（前左二）昨在議會質詢，不滿全案被交通部退回，批陳是「跳票部長」。本報資料照片
交通部長陳世凱（前右三）今年3月到苗栗會勘台61線增設房裡匝道及聯絡道案，議員張顧礫（前左二）昨在議會質詢，不滿全案被交通部退回，批陳是「跳票部長」。本報資料照片

苗栗縣苑裡地區爭取台61線增設房裡匝道及聯絡道長達8年，縣議員張顧礫不滿，交通部長陳世凱今年初允諾盡快核定，但公路局卻在10月底，以拓寬規畫、土地取得等理由透過交通部退回，痛批陳是「跳票部長」。縣府昨回應，已釐清退件原因，將函文交通部。

張顧礫昨在議會總質詢說明此案爭取歷程，但今年3月20日交通部長陳世凱到苗栗會勘時，曾明確表示盡快核定，還4度強調「沒有問題」，然而，公路局在10月21日退回方案，要求修正。

「退回理由很牽強且很奇怪。」張顧礫說，退回的理由包括第二期拓寬工程後續規畫，及聯絡道土地取得和建物拆遷是否取得共識等，他質疑，若公路局3月份就有意見，特別是聯絡道必須拓寬到單向雙線的要求，就應先提出，而非拖到年底，要求縣府說明退件具體原因與後續修正內容。

交通工務處長古明弘說，陳世凱部長3月底表達希望交通部或公路局能在9月前完成核定，他認為「部長沒有跳票」，因為提案是撐到最後一刻，在9月底核定截止後，10月初立刻退回。

古明弘說，為解決退件問題，11月4日由立委陳超明邀交通部及公路局官員協商，縣府也有出席協調，盼交通部能明白地方的共識。目前台中市府修正公文已到最後一層簽核階段，預計本周就可收到，縣府預計中旬完整修正方案函送交通部。

