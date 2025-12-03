聽新聞
獨／天啊！山羌嘴套保特瓶死亡 苗栗縣道126線動保慘案

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣道126線頭屋、獅潭交界處排水溝，一隻山羌嘴套保特瓶慘死。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣道126線頭屋、獅潭交界處排水溝，一隻山羌嘴套保特瓶慘死。圖／苗栗縣政府提供

一隻山羌嘴套寶特瓶昨天被發現在苗栗縣道126線頭屋、獅潭交界處掙扎，縣府今天一早據報趕到救援，疑因緊迫慘死，動保人士難以置信，痛批亂丟寶特瓶害死山羌。

社群平台昨天有PO文求助，一隻山羌在126線27公里頭屋、獅潭交界處的排水溝，遭半截寶特瓶套住嘴巴，但是牠跑太快，沒辦法幫頭上的寶特瓶摘掉，有沒有相關人士可以協助牠脫困。

縣府農業處林務自然保育科接獲動保人士通報，今天一早趕往救援，但山羌已躺在排水溝死亡多時，林保科研判，山羌生性膽小，可能長時間被寶特瓶套住口鼻，緊迫超過身體負荷而死。

許多動保人士認為山羌瓶殺的現場附近少有住家，應該不是人為故意套嘴，懷疑是路過民眾任意丟棄寶特瓶，山羌要飲瓶底的積水，不慎遭寶特瓶套住，又無法掙脫致死。

林保科呼籲保持好自然環境，不要亂丟廢棄物，隨手一丟寶特瓶，可能害死一隻山羌，民眾如果發現類似狀況，可以馬上打「1999」，可以獲得快速的救援。

獨／天啊！山羌嘴套保特瓶死亡 苗栗縣道126線動保慘案

