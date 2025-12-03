快訊

首度鬆口「我當然要參加初選」 李四川曝1結果：我會承擔

「生日會將有異動」遭爆和高志綱不倫 林倪安打破沉默發聲了

昔日對手再披戰袍！劉建國二度參選雲林縣長 張麗善冷回這句話

內政部核准處分 鍾東錦：高鐵產專區土地拚標售

中央社／ 苗栗縣3日電

苗栗縣後龍高鐵特定區內2塊面積約7.3公頃產專區縣有地，遲未開發。縣府今天表示，內政部近期核准處分出售，將積極辦理公開標售，歡迎公司企業投標，進駐苗栗。

苗栗縣政府秘書長陳斌山表示，土地法第25條規定，公有土地的處分或設定負擔，須經民意機關同意，並經行政院核准。通常核准期限為5年，超過期限未處分完畢，則需重新提報。

苗栗高鐵特定區內2塊面積約7.3公頃的產業專用區縣有地，因面積大、總價高，過去招標多達42次都未能成功標售出。縣府表示，內政部近期核准土地出售，縣府將依法公開招標，歡迎有興趣企業投標。

苗栗縣長鍾東錦今天在議會答詢時提到，感謝內政部來函表示同意產專區可由縣府自行標售，畢竟這些土地是經過重劃後，由縣府花了很多錢換回來的土地。

鍾東錦說，有了地政司的同意函，他立即指示工商發展處再做更精緻的規劃，設法提高廠商投標意願，也規劃2027年台灣燈會作為主燈區，盼藉燈會熱潮擴大宣傳，吸引大型的優質廠商投標。

內政部 台灣燈會

延伸閱讀

香港宏福苑大火之後 鍾東錦支持警消加給

地方憂通霄碳封存試驗影響環境 鍾東錦：嚴格把關

稱鍾東錦是勵志故事 鄭麗文：國民黨將提名他競選連任　

大矽谷卡關？鍾東錦直言找不到爹娘 批中央沒有部會要承擔責任

相關新聞

北台灣最大夜市提前收攤 後續將面臨裁罰…原因曝光

桃園中壢仁海宮為籌辦建廟200周年慶典，於今年8月在泰豐輪胎廠舊址辦理仁海宮夜市，每逢周五到日營運，號稱北台灣規模最大夜...

桃園跨局處辦理防空演習 合作無間獲中央肯定 

桃園市長張善政今（3）日上午主持市政會議，接受警察局呈獻榮獲行政院2025年城鎮韌性防空演習「全國特優」殊榮。

照顧心智障礙者44年不停歇 蔡梅麗榮獲竹市終身成就獎

投入身心障礙服務44年的蔡梅麗，今天獲新竹市第4屆身心障礙跨專業服務績優人員「終身成就獎」。她自1981年投入心智障礙者...

雪霸「七卡行動日」 清出271公斤垃圾…當中還有「時光的痕跡」

雪霸國家公園管理處接連兩天辦理「七卡行動日：手作步道×無痕山林」活動，共有50位熱心山友及雪霸志工一起參與，齊力修護登雪...

雙層巴士客運上國道…中央地方有共識 桃議員促加速

桃園市政府向中央爭取雙層巴士能上高速公路，紓解上班族久等上不了車的怨氣與客運司機荒，市長張善政日前表示已獲交通部支持，拚...

台61線新闢房裡匝道案遭退回 苗縣議員批陳世凱是「跳票部長」

苗栗縣議會第6次定期會開議，議員張顧礫今天在縣政總質詢中，針對台61線增設房裡匝道及聯絡道工程案提出質詢，他批評公路總局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。