苗栗市全民運動館費率備受矚目 市長余文忠：一定會給鄉親交代

備受注目的苗栗市全民運動館費率，與評選委外經營廠商World Gym議約中，市民代表李建宏今天在代表臨時會提臨時動議，希望公所說明進度，但無人附署而作罷，市長余文忠強調「一定會給鄉親交代」。

苗栗市民代表會今天臨時會最後一天議程討論提案，李建宏臨時動議提案，請市公所向社會大眾說明目前全民運動館議約狀況，結果沒有人舉手附議，臨時動議不成立，這項結果李建宏於臉書連發2文，PO出還原開會過程，並有感而發。

李建宏說，全民運動館興建耗資1億7200餘萬元，今年11月份終於取得使用執照，但早先開跑的委外營運作業，迄今仍舊沒有對外界說明議約進度，全民運動館無疑是苗栗市近些年來名列前茅的重大公共建設、萬眾皆矚目， 但只聽樓梯響、不見人下來，何時能夠啟用？成為一個2025年「年度之謎」。

余文忠強調「一定全給鄉親交代」，議約持續進行中，市公所指出，議約有初步的方向，但有些內容，函文請示運動部，目前還沒有定案，雙方合意才能對外公布。