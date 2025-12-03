快訊

華碩驚傳遭勒索！知名駭客集團揚言已竊取1TB資料 公司緊急聲明

7年前丟掉雲林江山她痛心…綠選對會建議徵召劉建國 蘇治芬連說這兩句

漱口水先用或後用？牙醫揭常見「錯誤習慣」：時機不對等於白做

苗栗市全民運動館費率備受矚目 市長余文忠：一定會給鄉親交代

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
備受注目的苗栗市全民運動館費率，目前仍在議約中。本報資料照片
備受注目的苗栗市全民運動館費率，目前仍在議約中。本報資料照片

備受注目的苗栗市全民運動館費率，與評選委外經營廠商World Gym議約中，市民代表李建宏今天在代表臨時會提臨時動議，希望公所說明進度，但無人附署而作罷，市長余文忠強調「一定會給鄉親交代」。

苗栗市民代表會今天臨時會最後一天議程討論提案，李建宏臨時動議提案，請市公所向社會大眾說明目前全民運動館議約狀況，結果沒有人舉手附議，臨時動議不成立，這項結果李建宏於臉書連發2文，PO出還原開會過程，並有感而發。

李建宏說，全民運動館興建耗資1億7200餘萬元，今年11月份終於取得使用執照，但早先開跑的委外營運作業，迄今仍舊沒有對外界說明議約進度，全民運動館無疑是苗栗市近些年來名列前茅的重大公共建設、萬眾皆矚目， 但只聽樓梯響、不見人下來，何時能夠啟用？成為一個2025年「年度之謎」。

余文忠強調「一定全給鄉親交代」，議約持續進行中，市公所指出，議約有初步的方向，但有些內容，函文請示運動部，目前還沒有定案，雙方合意才能對外公布。

運動 苗栗市 公共

延伸閱讀

影／全台首部35mm台語片「薛平貴與王寶釧」佚失多年 客語版今登場

大數據曝光！苗栗風箏節3天遊客破10萬人次 市公所研究加值

一生為苗栗市大西山地區 8連霸市民代表蘇文霸病逝

苗栗市公所市庫現金11.27億元 市長余文忠：我沒有亂花錢

相關新聞

北台灣最大夜市提前收攤 後續將面臨裁罰…原因曝光

桃園中壢仁海宮為籌辦建廟200周年慶典，於今年8月在泰豐輪胎廠舊址辦理仁海宮夜市，每逢周五到日營運，號稱北台灣規模最大夜...

桃園跨局處辦理防空演習 合作無間獲中央肯定 

桃園市長張善政今（3）日上午主持市政會議，接受警察局呈獻榮獲行政院2025年城鎮韌性防空演習「全國特優」殊榮。

照顧心智障礙者44年不停歇 蔡梅麗榮獲竹市終身成就獎

投入身心障礙服務44年的蔡梅麗，今天獲新竹市第4屆身心障礙跨專業服務績優人員「終身成就獎」。她自1981年投入心智障礙者...

雪霸「七卡行動日」 清出271公斤垃圾…當中還有「時光的痕跡」

雪霸國家公園管理處接連兩天辦理「七卡行動日：手作步道×無痕山林」活動，共有50位熱心山友及雪霸志工一起參與，齊力修護登雪...

雙層巴士客運上國道…中央地方有共識 桃議員促加速

桃園市政府向中央爭取雙層巴士能上高速公路，紓解上班族久等上不了車的怨氣與客運司機荒，市長張善政日前表示已獲交通部支持，拚...

台61線新闢房裡匝道案遭退回 苗縣議員批陳世凱是「跳票部長」

苗栗縣議會第6次定期會開議，議員張顧礫今天在縣政總質詢中，針對台61線增設房裡匝道及聯絡道工程案提出質詢，他批評公路總局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。