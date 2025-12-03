苗栗市全民運動館費率備受矚目 市長余文忠：一定會給鄉親交代
備受注目的苗栗市全民運動館費率，與評選委外經營廠商World Gym議約中，市民代表李建宏今天在代表臨時會提臨時動議，希望公所說明進度，但無人附署而作罷，市長余文忠強調「一定會給鄉親交代」。
苗栗市民代表會今天臨時會最後一天議程討論提案，李建宏臨時動議提案，請市公所向社會大眾說明目前全民運動館議約狀況，結果沒有人舉手附議，臨時動議不成立，這項結果李建宏於臉書連發2文，PO出還原開會過程，並有感而發。
李建宏說，全民運動館興建耗資1億7200餘萬元，今年11月份終於取得使用執照，但早先開跑的委外營運作業，迄今仍舊沒有對外界說明議約進度，全民運動館無疑是苗栗市近些年來名列前茅的重大公共建設、萬眾皆矚目， 但只聽樓梯響、不見人下來，何時能夠啟用？成為一個2025年「年度之謎」。
余文忠強調「一定全給鄉親交代」，議約持續進行中，市公所指出，議約有初步的方向，但有些內容，函文請示運動部，目前還沒有定案，雙方合意才能對外公布。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言