聖石金業捐200萬警車卻涉吸金 竹市警局受贈成另類受害人

標榜提供黃金現貨買賣的聖石金業，被控利用投資黃金話術詐騙投資人，台北地檢署1日指揮刑事局及北中南東各地警力同步出擊。其中新竹市警察局也曾接受該公司捐贈的偵防車，事件曝光後也讓竹市警局成了另類受害人，警方出面強調，所有捐贈過程都合法，雙方更無業務往來。

檢警調查，近年國際金價不斷攀升，不少民眾與聖石金業締約，購入限額以上的投資黃金，可用95折購買黃金現貨，公司保管1年後釋出，若投資金額超過100萬元，還可用88折低價購入，吸引不少人拿現金上門，公司甚至還推出類似黃金存摺的預購方案。

不過，有民眾向刑事局檢舉，指聖石金業滿約後無論是現金或黃金都無法拿回，甚至沒依合約出金，懷疑被詐，警方因此報請北檢指揮偵辦。專案小組蒐證發現，董事長邱嬿妤與擔任黃金供應商的蔡承翰疑有違法吸金行為，本月1日發動大規模搜索行動，訊後認邱嬿妤涉犯銀行法重罪，諭令500萬元交保，限制出境出海、配戴電子腳鐐。

聖石金業董事長邱嬿妤頻繁現身公益場合，不但捐贈文具給偏鄉學童，甚至投入弱勢關懷，形象光鮮亮麗，她也曾捐贈市價180至200萬間的偵防車給新竹市警察局，如今爆出吸金案，新竹市警察局也成了受害者。

新竹市警察局強調，今年3月間，依據「新竹市政府及所屬機關學校接受捐贈財產作業要點」等規定，接受聖石公司捐贈警用偵防車一輛，並先行審認聖石公司與市警局間未有業務往來或職務利害關係後，4月25日報請新竹市政府同意，於今年4月30日函復聖石公司同意受贈，7月16日辦理公開捐贈儀式。