照顧心智障礙者44年不停歇 蔡梅麗榮獲竹市終身成就獎
投入身心障礙服務44年的蔡梅麗，今天獲新竹市第4屆身心障礙跨專業服務績優人員「終身成就獎」。她自1981年投入心智障礙者照顧與服務，從基層到培訓，看著心智障礙者從小孩長成大小孩，再成為老小孩，透過陪伴與提供照顧服務，讓心智障礙者獲得支持與終老。
新竹市政府今天舉辦「第4屆身心障礙跨專業服務績優人員」表揚大會，共有15位專業人員獲獎。代理市長邱臣遠頒獎並感謝所有得獎者在第一線以高度專業、耐心及溫暖陪伴，成為身障朋友最堅實的後盾，讓他們在人生各階段都能獲得適切支持，讓新竹市成為一座溫暖、友善且共融的幸福城市。
其中獲頒「終身成就獎」的蔡梅麗，1981年投入身障服務領域，對提升身障者社區服務、促進就業、創新工作、社會參與、推動融合及平權，貢獻良多。44年來，她在仁愛社福基金會及華光智能服務中心服務，陪伴許多家長走過照顧壓力與生命低谷。曾有案家動容表示：「梅麗就像是天使般，不只救了我的孩子，也救了我。」
蔡梅麗說，只要服務對象能因自己的努力往前一步，所有付出就值得，也因參與服務改變她的人生，也體驗到這是份迷人又有意義的工作，希望有更多人一起走在助人的道路上，即使再10天就達法定退休年齡的65歲，但她說，會服務到不能服務的一天為止，期為身障者提供各平權的環境與照護。
新竹市社會處表示，今年的表揚活動以「城市共感 有你同行」為主題，設立六大類別獎項，包括服務績優獎（社政類、非社政類）、資深敬業獎、創新服務獎、超級外援獎及終身成就獎，特別納入「跨界」精神，肯定不同領域共同推動身障者權益的跨專業人員。
其中，「超級外援獎」聚焦於長期在專業上支持社福單位的隱形英雄，讓社會大眾了解，身心障礙服務是一項高度整合的跨專業工作，需仰賴各界持續投入才能臻於完善。社會處也藉由此次表揚大會，感謝所有第一線服務身心障礙者的專業夥伴，並期盼能鼓勵更多人才投入，共同打造真正平權、溫暖的城市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言