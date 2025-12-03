照顧心智障礙者44年不停歇 蔡梅麗榮獲竹市終身成就獎

投入身心障礙服務44年的蔡梅麗，今天獲新竹市第4屆身心障礙跨專業服務績優人員「終身成就獎」。她自1981年投入心智障礙者照顧與服務，從基層到培訓，看著心智障礙者從小孩長成大小孩，再成為老小孩，透過陪伴與提供照顧服務，讓心智障礙者獲得支持與終老。

新竹市政府今天舉辦「第4屆身心障礙跨專業服務績優人員」表揚大會，共有15位專業人員獲獎。代理市長邱臣遠頒獎並感謝所有得獎者在第一線以高度專業、耐心及溫暖陪伴，成為身障朋友最堅實的後盾，讓他們在人生各階段都能獲得適切支持，讓新竹市成為一座溫暖、友善且共融的幸福城市。

其中獲頒「終身成就獎」的蔡梅麗，1981年投入身障服務領域，對提升身障者社區服務、促進就業、創新工作、社會參與、推動融合及平權，貢獻良多。44年來，她在仁愛社福基金會及華光智能服務中心服務，陪伴許多家長走過照顧壓力與生命低谷。曾有案家動容表示：「梅麗就像是天使般，不只救了我的孩子，也救了我。」

蔡梅麗說，只要服務對象能因自己的努力往前一步，所有付出就值得，也因參與服務改變她的人生，也體驗到這是份迷人又有意義的工作，希望有更多人一起走在助人的道路上，即使再10天就達法定退休年齡的65歲，但她說，會服務到不能服務的一天為止，期為身障者提供各平權的環境與照護。

新竹市社會處表示，今年的表揚活動以「城市共感 有你同行」為主題，設立六大類別獎項，包括服務績優獎（社政類、非社政類）、資深敬業獎、創新服務獎、超級外援獎及終身成就獎，特別納入「跨界」精神，肯定不同領域共同推動身障者權益的跨專業人員。