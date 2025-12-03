快訊

粉絲不捨…「康熙來了」停播10年 最後一次錄影蔡康永淚灑攝影棚

網爆台荷交流情報戰大挫敗 官員：國防部不顧體制是導火線

「給大家看看長相」北醫大教授遭控公開嗆學生黃臉婆 校方回應

聽新聞
0:00 / 0:00

照顧心智障礙者44年不停歇 蔡梅麗榮獲竹市終身成就獎

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府今天舉辦「第4屆身心障礙跨專業服務績優人員」表揚大會，共有15位專業人員獲獎。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府今天舉辦「第4屆身心障礙跨專業服務績優人員」表揚大會，共有15位專業人員獲獎。記者黃羿馨／攝影

投入身心障礙服務44年的蔡梅麗，今天獲新竹市第4屆身心障礙跨專業服務績優人員「終身成就獎」。她自1981年投入心智障礙者照顧與服務，從基層到培訓，看著心智障礙者從小孩長成大小孩，再成為老小孩，透過陪伴與提供照顧服務，讓心智障礙者獲得支持與終老。

新竹市政府今天舉辦「第4屆身心障礙跨專業服務績優人員」表揚大會，共有15位專業人員獲獎。代理市長邱臣遠頒獎並感謝所有得獎者在第一線以高度專業、耐心及溫暖陪伴，成為身障朋友最堅實的後盾，讓他們在人生各階段都能獲得適切支持，讓新竹市成為一座溫暖、友善且共融的幸福城市。

其中獲頒「終身成就獎」的蔡梅麗，1981年投入身障服務領域，對提升身障者社區服務、促進就業、創新工作、社會參與、推動融合及平權，貢獻良多。44年來，她在仁愛社福基金會及華光智能服務中心服務，陪伴許多家長走過照顧壓力與生命低谷。曾有案家動容表示：「梅麗就像是天使般，不只救了我的孩子，也救了我。」

蔡梅麗說，只要服務對象能因自己的努力往前一步，所有付出就值得，也因參與服務改變她的人生，也體驗到這是份迷人又有意義的工作，希望有更多人一起走在助人的道路上，即使再10天就達法定退休年齡的65歲，但她說，會服務到不能服務的一天為止，期為身障者提供各平權的環境與照護。

新竹市社會處表示，今年的表揚活動以「城市共感 有你同行」為主題，設立六大類別獎項，包括服務績優獎（社政類、非社政類）、資深敬業獎、創新服務獎、超級外援獎及終身成就獎，特別納入「跨界」精神，肯定不同領域共同推動身障者權益的跨專業人員。

其中，「超級外援獎」聚焦於長期在專業上支持社福單位的隱形英雄，讓社會大眾了解，身心障礙服務是一項高度整合的跨專業工作，需仰賴各界持續投入才能臻於完善。社會處也藉由此次表揚大會，感謝所有第一線服務身心障礙者的專業夥伴，並期盼能鼓勵更多人才投入，共同打造真正平權、溫暖的城市。

投入身心障礙服務44年的蔡梅麗，今天獲新竹市第4屆身心障礙跨專業服務績優人員「終身成就獎」。她自1981年投入心智障礙者照顧與服務，從基層到培訓，看著心智障礙者從小孩長成大小孩，再成為老小孩。記者黃羿馨／攝影
投入身心障礙服務44年的蔡梅麗，今天獲新竹市第4屆身心障礙跨專業服務績優人員「終身成就獎」。她自1981年投入心智障礙者照顧與服務，從基層到培訓，看著心智障礙者從小孩長成大小孩，再成為老小孩。記者黃羿馨／攝影

身障者 新竹 平權

延伸閱讀

澎縣慶祝國際身障者日 陳光復肯定志工默默付出

8年84起長照殺人案⋯身障團體行政院前辦追悼會 怒轟「身障權益已死」

立委籲帕運、聽奧列入國光獎章 運動部：3個月內研議規劃

竹市多處路樹爆褐根病…議員批未防治 市府：明年科技化管理

相關新聞

北台灣最大夜市提前收攤 後續將面臨裁罰…原因曝光

桃園中壢仁海宮為籌辦建廟200周年慶典，於今年8月在泰豐輪胎廠舊址辦理仁海宮夜市，每逢周五到日營運，號稱北台灣規模最大夜...

桃園跨局處辦理防空演習 合作無間獲中央肯定 

桃園市長張善政今（3）日上午主持市政會議，接受警察局呈獻榮獲行政院2025年城鎮韌性防空演習「全國特優」殊榮。

照顧心智障礙者44年不停歇 蔡梅麗榮獲竹市終身成就獎

投入身心障礙服務44年的蔡梅麗，今天獲新竹市第4屆身心障礙跨專業服務績優人員「終身成就獎」。她自1981年投入心智障礙者...

雪霸「七卡行動日」 清出271公斤垃圾…當中還有「時光的痕跡」

雪霸國家公園管理處接連兩天辦理「七卡行動日：手作步道×無痕山林」活動，共有50位熱心山友及雪霸志工一起參與，齊力修護登雪...

雙層巴士客運上國道…中央地方有共識 桃議員促加速

桃園市政府向中央爭取雙層巴士能上高速公路，紓解上班族久等上不了車的怨氣與客運司機荒，市長張善政日前表示已獲交通部支持，拚...

台61線新闢房裡匝道案遭退回 苗縣議員批陳世凱是「跳票部長」

苗栗縣議會第6次定期會開議，議員張顧礫今天在縣政總質詢中，針對台61線增設房裡匝道及聯絡道工程案提出質詢，他批評公路總局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。