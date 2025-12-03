桃園跨局處辦理防空演習 合作無間獲中央肯定 

桃園市長張善政接受警察局呈獻榮獲行政院2025年城鎮韌性防空演習「全國特優」殊榮。圖：市府提供

桃園市長張善政今（3）日上午主持市政會議，接受警察局呈獻榮獲行政院2025年城鎮韌性防空演習「全國特優」殊榮。張善政表示，此次全台22個縣市中，僅有4個獲得最高評等，桃園能脫穎而出，充分展現市府團隊及民間團體在防空演習整備上的卓越成果，這份榮耀來之不易，感謝所有參與人員付出，並期勉持續強化訓練與整備，全面提升桃園城市防護量能。

張善政指出，今（114）年市府辦理防空演習，由警察局、民政局、衛生局、社會局、消防局等多個局處通力合作，在高溫環境下完成多項高強度任務，超過3000名人員投入，充分展現市府團隊的專業與執行力。評比涵蓋「警報傳遞與發放」、「疏散避難」、「交通與管制」、「戰災搶救」、「救濟站災民轉移收容」及「急救站傷患醫療處理」六大面向，整體演練逼真、整合應變精準，獲中央視導官一致肯定。

警察局表示，此次獲獎主要歸功於跨局處所有基層人員及民間團體等共同投入。其中警察局在宣導與科技應用上展現多項創新作為，包括製作中、英、越、泰及印尼文等五國語言海報，並結合治安、消防、里基層座談會及醫療照護等八大場域推動全民國防教育。為照顧身障及弱勢族群，也製作防空避難指引標示牌及手語版、泰雅族語與阿美族語宣導影片，使不同語言族群均能掌握演習流程。同時，首次串接「天羅地網」與「M-Police」系統，即時回傳交通路口影像至大園分局，使視導官同步掌握各場域進行狀況，更完整呈現演練實況，進一步提升整體效能。

