雪霸「七卡行動日」 清出271公斤垃圾…當中還有「時光的痕跡」

雪霸國家公園管理處接連兩天辦理「七卡行動日：手作步道×無痕山林」活動，共有50位熱心山友及雪霸志工一起參與，齊力修護登雪山約1公里的步道，現場並清理七卡山莊周邊陳年垃圾共271公斤，展現民眾守護山林的決心，成果豐碩。

雪霸處表示，雪山登山步道從登山口至七卡山莊路段石階鋪設已逾20年，每年約有4-5萬人次登雪山，再加上每年約有1萬3千人次登山口到七卡山莊1日往返的民眾，使得步道旁的沖蝕溝越來越深，石階也不平整，不僅造成環境衝擊也影響遊客安全。

此次號召熱心民眾在專業志工們的帶領下，利用上周末、日例假，以人工的方式協助修復雪山登山步道登山口路段的石階區域，將石階導正固定、鬆動的泥土與沖蝕縫隙回填並夯實，讓步道更穩固、更加安全。

另外，一行人也前往七卡山莊進行周邊垃圾的清理工作。令人意外的是，民眾在撿拾過程中發現年代久遠的垃圾，如「媽媽牌泰山快餐」的包裝紙、「古早綠皮的黑松汽水」的鋁罐等物件，彷彿從土裡翻出時光的痕跡，大家邊清理、邊感嘆這些物品雖有童年記憶的味道，卻不該永遠留在美麗的山林裡。

經過兩天、兩梯次參與者的努力，共維護登雪山約1公里的步道，讓石階更穩固耐用，步道的階距更適合踏出來的步伐，同時清出69袋、約271公斤的垃圾，包含玻璃瓶、廢電池、衣物、寶特瓶，以及大量已脆化的塑膠袋等。