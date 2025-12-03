快訊

設備老舊？上課到一半吊扇突「整組砸落」 建中生淡定拍片喊不意外

斷垣殘壁中的新郎新娘：加薩停火協議下的集體婚禮

吳建豪暴瘦到脫相？ 近照嚇壞粉絲：以為是葛優

聽新聞
0:00 / 0:00

雪霸「七卡行動日」 清出271公斤垃圾…當中還有「時光的痕跡」

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
經過兩天的努力，現場完成維護登雪山約1公里的步道，讓石階更穩固耐用。圖／雪霸處提供
經過兩天的努力，現場完成維護登雪山約1公里的步道，讓石階更穩固耐用。圖／雪霸處提供

雪霸國家公園管理處接連兩天辦理「七卡行動日：手作步道×無痕山林」活動，共有50位熱心山友及雪霸志工一起參與，齊力修護登雪山約1公里的步道，現場並清理七卡山莊周邊陳年垃圾共271公斤，展現民眾守護山林的決心，成果豐碩。

雪霸處表示，雪山登山步道從登山口至七卡山莊路段石階鋪設已逾20年，每年約有4-5萬人次登雪山，再加上每年約有1萬3千人次登山口到七卡山莊1日往返的民眾，使得步道旁的沖蝕溝越來越深，石階也不平整，不僅造成環境衝擊也影響遊客安全。

此次號召熱心民眾在專業志工們的帶領下，利用上周末、日例假，以人工的方式協助修復雪山登山步道登山口路段的石階區域，將石階導正固定、鬆動的泥土與沖蝕縫隙回填並夯實，讓步道更穩固、更加安全。

另外，一行人也前往七卡山莊進行周邊垃圾的清理工作。令人意外的是，民眾在撿拾過程中發現年代久遠的垃圾，如「媽媽牌泰山快餐」的包裝紙、「古早綠皮的黑松汽水」的鋁罐等物件，彷彿從土裡翻出時光的痕跡，大家邊清理、邊感嘆這些物品雖有童年記憶的味道，卻不該永遠留在美麗的山林裡。

經過兩天、兩梯次參與者的努力，共維護登雪山約1公里的步道，讓石階更穩固耐用，步道的階距更適合踏出來的步伐，同時清出69袋、約271公斤的垃圾，包含玻璃瓶、廢電池、衣物、寶特瓶，以及大量已脆化的塑膠袋等。

雪霸處呼籲，活動雖已結束，但守護山林的行動並未停止，登山健行從減少一次性用品、遵守無痕山林守則，在步道上行走不走捷徑，到攜手參與下一次的維護山林環境行動，每一個日常的小作為、每一次願意彎腰撿拾的瞬間，都能讓山林變得更健康、更永續。

一行人也在七卡山莊周邊進行垃圾的清理工作，最後清出69袋、約271公斤的垃圾。圖／雪霸處提供
一行人也在七卡山莊周邊進行垃圾的清理工作，最後清出69袋、約271公斤的垃圾。圖／雪霸處提供

雪山 雪霸 登山步道

延伸閱讀

台中大坑10號登山步道加速復建 市府籲配合封閉管制確保安全

雪霸觀星趣、冬令營12月初陸續開放線上報名 有興趣參加報名動作要快

一天攻克4座高山派出所 盧秀燕挺進中市最高海拔雪山所

陸軍十軍團江姓士兵失聯6天後 傍晚終於獲救回到登山口

相關新聞

北台灣最大夜市提前收攤 後續將面臨裁罰…原因曝光

桃園中壢仁海宮為籌辦建廟200周年慶典，於今年8月在泰豐輪胎廠舊址辦理仁海宮夜市，每逢周五到日營運，號稱北台灣規模最大夜...

網傳桃園自來水異常致掉髮？市府澄清：水質監測無異常

近日社群平台流傳「桃園市自來水水質疑似異常，導致部分市民落髮」等相關訊息，桃市府今早澄清，桃園市自來水由台灣自來水公司第...

雪霸「七卡行動日」 清出271公斤垃圾…當中還有「時光的痕跡」

雪霸國家公園管理處接連兩天辦理「七卡行動日：手作步道×無痕山林」活動，共有50位熱心山友及雪霸志工一起參與，齊力修護登雪...

雙層巴士客運上國道…中央地方有共識 桃議員促加速

桃園市政府向中央爭取雙層巴士能上高速公路，紓解上班族久等上不了車的怨氣與客運司機荒，市長張善政日前表示已獲交通部支持，拚...

台61線新闢房裡匝道案遭退回 苗縣議員批陳世凱是「跳票部長」

苗栗縣議會第6次定期會開議，議員張顧礫今天在縣政總質詢中，針對台61線增設房裡匝道及聯絡道工程案提出質詢，他批評公路總局...

桃園市政顧問名單「蓋牌」真偽難辨 藍綠議員都反對

桃園市智慧城鄉發展委員會明年預算今送議會聯席審查，多筆預算遭擱置，其中一項「辦理市政顧問業務等相關費用」290萬元爭議最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。