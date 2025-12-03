快訊

設備老舊？上課到一半吊扇突「整組砸落」 建中生淡定拍片喊不意外

斷垣殘壁中的新郎新娘：加薩停火協議下的集體婚禮

吳建豪暴瘦到脫相？ 近照嚇壞粉絲：以為是葛優

聽新聞
0:00 / 0:00

北台灣最大夜市提前收攤 後續將面臨裁罰…原因曝光

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
中壢仁海宮夜市於今年8月2日開幕，卻引發周邊交通打結混亂，警方於開幕2周就告發取締逾500件。圖／警方提供
中壢仁海宮夜市於今年8月2日開幕，卻引發周邊交通打結混亂，警方於開幕2周就告發取締逾500件。圖／警方提供

桃園中壢仁海宮為籌辦建廟200周年慶典，於今年8月在泰豐輪胎廠舊址辦理仁海宮夜市，每逢周五到日營運，號稱北台灣規模最大夜市。不過原定營運至年底的夜市，仁海宮表示配合醮典期間茹素，夜市最後營業日為12月7日，桃園市經濟發展局則說，該夜市因未向市府提出申請，後續將裁罰。

中壢仁海宮日前承租位於中華路二段、家樂福中原店旁的泰豐輪胎廠舊址，總空地達3萬坪，其中規畫2萬坪打造廟會市集。夜市自今年8月2日起每周五、六、日開市，還有多元大型遊樂設施，吸引許多民眾在周末湧入吃喝玩樂。

然而營運至今4個月頻傳亂象，開幕首周即湧入大量人潮，周邊違規停車問題嚴重，中壢警方光是前2周就開出500張罰單，後續則因交通惡化、住戶抱怨聲不斷，加上部分民眾反映攤販價格偏高、品項重複度高等問題，引發不少爭議。

仁海宮夜市原預計營運到12月底，但最近突然宣布提前於12月7日結束營業，本周末將是最後一次舉辦。經發局指出，中壢仁海宮夜市營業前並未向市府申請，期間收到民眾1999陳情交通及衛生問題，有派員至現場稽查，後續將依自治條例裁罰。

中壢仁海宮董事長王介禧表示，中壢仁海宮祈安五朝福醮遵循傳統習俗，醮典期間全程茹素，以清心飲食敬天禮地、表達誠敬之意，自12月13日至17日推廣為期5天「與媽祖同行，茹素五天」行動，邀請民眾一同響應。為配合五朝福醮期間活動，12月7日為中壢仁海宮廟會市集最後營業日，遊樂設施則持續照常營業至12月底。

夜市 中壢 泰豐輪胎

延伸閱讀

北台灣最大夜市提前收攤！網傻眼「都還沒逛過」 最後3天營業日曝光

早晚仍涼零星飄雨 吳德榮：周三冷空氣南下 北台灣急探12度低溫

新竹關西10.5度低溫 吳德榮曝中颱天琴侵台機率 明放晴1原因清晨好冷

天琴颱風將生成對台影響曝 吳德榮：2波東北季風轉晴 明晨探13度低溫

相關新聞

北台灣最大夜市提前收攤 後續將面臨裁罰…原因曝光

桃園中壢仁海宮為籌辦建廟200周年慶典，於今年8月在泰豐輪胎廠舊址辦理仁海宮夜市，每逢周五到日營運，號稱北台灣規模最大夜...

網傳桃園自來水異常致掉髮？市府澄清：水質監測無異常

近日社群平台流傳「桃園市自來水水質疑似異常，導致部分市民落髮」等相關訊息，桃市府今早澄清，桃園市自來水由台灣自來水公司第...

雪霸「七卡行動日」 清出271公斤垃圾…當中還有「時光的痕跡」

雪霸國家公園管理處接連兩天辦理「七卡行動日：手作步道×無痕山林」活動，共有50位熱心山友及雪霸志工一起參與，齊力修護登雪...

雙層巴士客運上國道…中央地方有共識 桃議員促加速

桃園市政府向中央爭取雙層巴士能上高速公路，紓解上班族久等上不了車的怨氣與客運司機荒，市長張善政日前表示已獲交通部支持，拚...

台61線新闢房裡匝道案遭退回 苗縣議員批陳世凱是「跳票部長」

苗栗縣議會第6次定期會開議，議員張顧礫今天在縣政總質詢中，針對台61線增設房裡匝道及聯絡道工程案提出質詢，他批評公路總局...

桃園市政顧問名單「蓋牌」真偽難辨 藍綠議員都反對

桃園市智慧城鄉發展委員會明年預算今送議會聯席審查，多筆預算遭擱置，其中一項「辦理市政顧問業務等相關費用」290萬元爭議最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。