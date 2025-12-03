北台灣最大夜市提前收攤 後續將面臨裁罰…原因曝光

桃園中壢仁海宮為籌辦建廟200周年慶典，於今年8月在泰豐輪胎廠舊址辦理仁海宮夜市，每逢周五到日營運，號稱北台灣規模最大夜市。不過原定營運至年底的夜市，仁海宮表示配合醮典期間茹素，夜市最後營業日為12月7日，桃園市經濟發展局則說，該夜市因未向市府提出申請，後續將裁罰。

中壢仁海宮日前承租位於中華路二段、家樂福中原店旁的泰豐輪胎廠舊址，總空地達3萬坪，其中規畫2萬坪打造廟會市集。夜市自今年8月2日起每周五、六、日開市，還有多元大型遊樂設施，吸引許多民眾在周末湧入吃喝玩樂。

然而營運至今4個月頻傳亂象，開幕首周即湧入大量人潮，周邊違規停車問題嚴重，中壢警方光是前2周就開出500張罰單，後續則因交通惡化、住戶抱怨聲不斷，加上部分民眾反映攤販價格偏高、品項重複度高等問題，引發不少爭議。

仁海宮夜市原預計營運到12月底，但最近突然宣布提前於12月7日結束營業，本周末將是最後一次舉辦。經發局指出，中壢仁海宮夜市營業前並未向市府申請，期間收到民眾1999陳情交通及衛生問題，有派員至現場稽查，後續將依自治條例裁罰。

中壢仁海宮董事長王介禧表示，中壢仁海宮祈安五朝福醮遵循傳統習俗，醮典期間全程茹素，以清心飲食敬天禮地、表達誠敬之意，自12月13日至17日推廣為期5天「與媽祖同行，茹素五天」行動，邀請民眾一同響應。為配合五朝福醮期間活動，12月7日為中壢仁海宮廟會市集最後營業日，遊樂設施則持續照常營業至12月底。