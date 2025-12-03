快訊

雙層巴士客運上國道…中央地方有共識 桃議員促加速

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市議員徐玉樹要求加速雙層巴士上國道的修法，市政府也要協助客運業者做好採購巴士的準備。圖／徐玉樹臉書
桃園市議員徐玉樹要求加速雙層巴士上國道的修法，市政府也要協助客運業者做好採購巴士的準備。圖／徐玉樹臉書

桃園市政府向中央爭取雙層巴士能上高速公路，紓解上班族久等上不了車的怨氣與客運司機荒，市長張善政日前表示已獲交通部支持，拚明年第1季雙層巴士就能上路。議員徐玉樹表示，希望中央加速修法，與早日公布雙巴採購補助方案；交通局說明目前雙層巴士朝第一季上路的目標不變，地方立委也督促交通部早日完成修法等前置工作。

徐玉樹指出，交通局篩選上班族反映尖峰時段很難上車的客運（行駛高速公路）有6條，包括國道客運9023（桃園－劍潭）、9005（桃園－內湖 ），及市區客運709（平鎮－龍潭-永寧）、710 (大溪-永寧)、713、715（八德－永寧），將優先規畫雙層巴士投入運輸服務，並考量雙層巴士購車成本較高，不排除與台北、新北合作，向交通部提案爭取補助。

徐玉樹說，龍潭許多鄉親反映709公車排隊久、沒座位、班次不足，他也多次搭乘709，確 實有候車時間過長，尖峰人潮多等問題，交通局今年4月19日起雖然增班，平日上午增開2班， 周五尖峰增開3班。不過增班後，龍潭通勤族仍抱怨出車不穩定，徐玉樹要求市府提出更長期、更有效的改善方案，不能只靠小幅度增班70，因為709是龍潭許多通勤族每天依賴的路線，尖峰壓力需要被徹底解決，既然市府已經宣布中央支持雙層巴士可行駛國道，後續修法，與補助客運業採購雙層巴士的計畫也要趕快公布。

交通局表示，立委魯明哲日前也在交通部質詢雙層巴士何時上路，目前交通部仍以明年第1 季為目標。雙層巴士上下層合計60個座位，比目前一般客運多出20位，運能提升50%。

雙層巴士 桃園 交通部

