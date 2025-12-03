桃園市政顧問名單「蓋牌」真偽難辨 藍綠議員都反對

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市智慧城鄉發展委員會明年預算今送議會聯席審查，其中「辦理市政顧問業務等相關費用」290萬元爭議最大，最後被擱置。記者陳俊智／攝影
桃園市智慧城鄉發展委員會明年預算今送議會聯席審查，其中「辦理市政顧問業務等相關費用」290萬元爭議最大，最後被擱置。記者陳俊智／攝影

桃園市智慧城鄉發展委員會明年預算今送議會聯席審查，多筆預算遭擱置，其中一項「辦理市政顧問業務等相關費用」290萬元爭議最大，不僅綠營議員怨顧問名單蓋排不公開，藍營也說遴選辦法沒有退場機制汰除不適任者，而智發會主委廖修武也答不出目前市政顧問有多少名，擱置案最後在無異議中通過。

國民黨議員黃婉如表示，坊間許多活動常見人身穿印有「市政顧問」字樣的背心跑行程，也有人名片印著「市政顧問」職稱，甚至有人車子也貼著「市政顧問」牌子，其本意可能是對職務感到光榮才做，但市府對顧問名單「蓋牌」，民眾無從辨別真偽，萬一被騙怎麼辦。

民進黨議員張曉昀詢問廖修武現有多少名市政顧問，廖修武僅稱「目前沒有清點」，答不出具體數字；張曉昀認為，智發會編列經費，卻連市政顧問有多少人都不知道，經費未來如何運用根本無從得知，因此動議擱置。

廖修武表示，市政顧問是各局處依自己的業務需求提出人選，遴選辦法由各局處自己決定，基於個資法保障，無法提供完整名單，而目前的退場機制僅顧問涉及刑案且判刑確定才能啟動，已與法務局研擬其他辦法。在其他辦法擬定前，針對可能不適任的人選問題，有考慮明年任滿不再續聘。

退場機制 議員 行程

