台61線新闢房裡匝道案遭退回 苗縣議員批陳世凱是「跳票部長」

苗栗縣議會第6次定期會開議，議員張顧礫今天在縣政總質詢中，針對台61線增設房裡匝道及聯絡道工程案提出質詢，他批評公路總局及交通部延宕核定時程為「跳票」，要求縣府說明後續處理進度，更痛批交通部長陳世凱是「跳票部長」。

對此，縣府交通工務處長古明弘則在答覆時解釋，交通部長的承諾並未「跳票」，目前退件原因已透過協調會釐清，正積極處理台中市政府公文瑕疵，預計本月中旬可正式函文交通部。

張顧礫回顧此案爭取歷程，已討論8年。今年3月20日現任部長陳世凱親自到場時，曾明確表示盡快核定「沒有問題」，且前後共講了4次；然而，在10月21日公路總局卻透過交通部退回方案，要求修正相關意見。

退回的理由包括第二期後寬工程後續規畫，以及聯絡道土地取得和建物拆遷是否取得共識等。張顧礫認為，這些退回理由「很牽強」且「很奇怪」；他質疑，若公路總局當時（3月份）就有意見，特別是聯絡道必須拓寬到單向雙線的要求，就應該預先提出，而不是拖到12月初才提出意見。

張顧礫痛批此舉是「跳票部長」的責任，認為交通部與公路總局必須負起相當大的責任。他要求縣府說明退件的實質原因，是技術、效益還是單純政治因素，以及縣府後續修正的內容為何。

交通工務處長古明弘在答覆時，首先釐清部長的承諾。他表示，部長在3月底確實說了希望交通部或公路局能在9月之前完成核定。他認為部長「沒有跳票」，因為提案是撐到最後一刻，在9月底合定截止後，於10月初立刻就被退回。