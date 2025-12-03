快訊

野外失足要國賠？法官：國家沒義務把自然改裝成遊樂場

台股上漲228點收27,793點 台積電收高20元

駭人！台中騎車與大貨車車禍 女騎士頭顱滾地慘死

台61線新闢房裡匝道案遭退回 苗縣議員批陳世凱是「跳票部長」

聯合報／ 記者吳傑沐 范榮達／苗栗即時報導
今年3月交通部長陳世凱與議員張顧礫同框出席現場會勘時，中央與地方氣氛和諧，如今卻陷入僵局。圖／本報資料照片
今年3月交通部長陳世凱與議員張顧礫同框出席現場會勘時，中央與地方氣氛和諧，如今卻陷入僵局。圖／本報資料照片

苗栗縣議會第6次定期會開議，議員張顧礫今天在縣政總質詢中，針對台61線增設房裡匝道及聯絡道工程案提出質詢，他批評公路總局及交通部延宕核定時程為「跳票」，要求縣府說明後續處理進度，更痛批交通部長陳世凱是「跳票部長」。

對此，縣府交通工務處長古明弘則在答覆時解釋，交通部長的承諾並未「跳票」，目前退件原因已透過協調會釐清，正積極處理台中市政府公文瑕疵，預計本月中旬可正式函文交通部。

張顧礫回顧此案爭取歷程，已討論8年。今年3月20日現任部長陳世凱親自到場時，曾明確表示盡快核定「沒有問題」，且前後共講了4次；然而，在10月21日公路總局卻透過交通部退回方案，要求修正相關意見。

退回的理由包括第二期後寬工程後續規畫，以及聯絡道土地取得和建物拆遷是否取得共識等。張顧礫認為，這些退回理由「很牽強」且「很奇怪」；他質疑，若公路總局當時（3月份）就有意見，特別是聯絡道必須拓寬到單向雙線的要求，就應該預先提出，而不是拖到12月初才提出意見。

張顧礫痛批此舉是「跳票部長」的責任，認為交通部與公路總局必須負起相當大的責任。他要求縣府說明退件的實質原因，是技術、效益還是單純政治因素，以及縣府後續修正的內容為何。

交通工務處長古明弘在答覆時，首先釐清部長的承諾。他表示，部長在3月底確實說了希望交通部或公路局能在9月之前完成核定。他認為部長「沒有跳票」，因為提案是撐到最後一刻，在9月底合定截止後，於10月初立刻就被退回。

古明弘說明，為了解決退件問題，11月4日由立委陳超明邀請交通部及公路局官員進行協商，苗栗縣政府也有出席這場協調會，盼交通部能夠明白地方的共識。另外，目前台中市政府的修正公文已到最後一層的簽核階段，預計本周就可以收到，之後縣府預計在本月中就可以將完整的修正方案函文送交通部。

台61線增設房裡匝道及聯絡道工程案的暫定地點位於苗栗與台中交界，大部分用地取得屬於台中市政府權責，苗縣府的修正方案也需與台中市政府取得共識。記者吳傑沐／攝影
台61線增設房裡匝道及聯絡道工程案的暫定地點位於苗栗與台中交界，大部分用地取得屬於台中市政府權責，苗縣府的修正方案也需與台中市政府取得共識。記者吳傑沐／攝影
議員張顧礫今天在縣政總質詢中，針對台61線增設房裡匝道及聯絡道工程案於日前遭交通部退回，痛批交通部長陳世凱是「跳票部長」。圖／苗栗縣議會
議員張顧礫今天在縣政總質詢中，針對台61線增設房裡匝道及聯絡道工程案於日前遭交通部退回，痛批交通部長陳世凱是「跳票部長」。圖／苗栗縣議會
今年3月交通部長陳世凱現身會勘時，曾明確表示盡快核定「沒有問題」，如今卻挨批「跳票」。圖／本報資料照片
今年3月交通部長陳世凱現身會勘時，曾明確表示盡快核定「沒有問題」，如今卻挨批「跳票」。圖／本報資料照片

陳世凱 台中市 交通部長

延伸閱讀

陳世凱：辦淡江大橋通車路跑 有與地方充分溝通

立院激辯測速照相！立委批速限設計不合理、照相機亂設斂財，要求中央訂定設置要點

立委籲訂測速照相設置原則 陳世凱：可跟地方討論

陳世凱拍宣導片 盧秀燕：宣導交通新政理所當然

相關新聞

網傳桃園自來水異常致掉髮？市府澄清：水質監測無異常

近日社群平台流傳「桃園市自來水水質疑似異常，導致部分市民落髮」等相關訊息，桃市府今早澄清，桃園市自來水由台灣自來水公司第...

北台灣最大夜市提前收攤 後續將面臨裁罰...原因曝光

桃園中壢仁海宮為籌辦建廟200周年慶典，於今年8月在泰豐輪胎廠舊址辦理仁海宮夜市，每逢周五到日營運，號稱北台灣規模最大夜...

雙層巴士客運上國道…中央地方有共識 桃議員促加速

桃園市政府向中央爭取雙層巴士能上高速公路，紓解上班族久等上不了車的怨氣與客運司機荒，市長張善政日前表示已獲交通部支持，拚...

台61線新闢房裡匝道案遭退回 苗縣議員批陳世凱是「跳票部長」

苗栗縣議會第6次定期會開議，議員張顧礫今天在縣政總質詢中，針對台61線增設房裡匝道及聯絡道工程案提出質詢，他批評公路總局...

桃園市政顧問名單「蓋牌」真偽難辨 藍綠議員都反對

桃園市智慧城鄉發展委員會明年預算今送議會聯席審查，多筆預算遭擱置，其中一項「辦理市政顧問業務等相關費用」290萬元爭議最...

竹北勝利七、八街單雙向不同步釀交通癱瘓 縣府：明天完成改線

因應AI智慧園區廠商進駐與預估超過5千名就業人口湧入，新竹縣政府啟動交通改善措施，12月起進行標誌標線號誌改善工程，未料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。