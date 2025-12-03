桃園議會聯席審查總預算 藍營分裂投票、戰將怨總召
桃園市議會今天上午聯席審查桃園市2026年總預算，國民黨團在民進黨團動議擱置時出現分裂投票，導致智慧城鄉發展委員會智慧應用服務資源建置案經費4500萬元以同意3票、反對2票被擱置，引發藍營議員詹江村不滿並在臉書發文抱怨，「我們議會過半幹嘛」。
智發會今年智慧城鄉發展工作編列8.2億元，辦理公共政策調查業務120萬元、市政儀表板維護費189萬餘元、民眾陳情資訊圖資彙整暨分析系統費用170萬元等經費逐一被民進黨團動議擱置，由於無人反對，擱置案通過，直到民進黨團動議擱置智慧應用服務資源建置案4500萬元時，詹江村跳出來反對。
民進黨議員王珮毓表示，智發會針對建置案經費只說做生成式AI服務，初步規畫有協助警察局防詐工作，但警政署也有相關經費再做這塊工作，而智發會又無法交代細節，也無法說明清楚到底有多少局處要做，因此動議擱置；詹江村則認為這筆經費關乎未來城市科技發展，應該保留，所以反對。
詹江村雖然反對，但黨內僅議員徐玉樹力挺，其他人均未表態，最後人數不敵綠營，經費仍被擱置。
詹江村事後在臉書抱怨，直指藍營總召林政賢先跟民進黨講好，讓綠營每頁擱置一筆，但不合理仍應反對，結果林竟然叫大家不要附和，「讓民進黨表現空間，我們議會過半幹嘛」。
