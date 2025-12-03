竹北勝利七、八街單雙向不同步釀交通癱瘓 縣府：明天完成改線

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民眾抱怨因勝利七街改成單行道、勝利八街卻未同步調整而陷入嚴重塞車，批評縣府分段施工導致車流混亂、標示不清。記者郭政芬／攝影
民眾抱怨因勝利七街改成單行道、勝利八街卻未同步調整而陷入嚴重塞車，批評縣府分段施工導致車流混亂、標示不清。記者郭政芬／攝影

因應AI智慧園區廠商進駐與預估超過5千名就業人口湧入，新竹縣政府啟動交通改善措施，12月起進行標誌標線號誌改善工程，未料今天一早因勝利七、八街因單、雙向不一，且號誌不同步，導致現場交通大癱瘓，民眾抱怨連連。新竹縣府團隊今早趕赴現場，研議號誌調整，為減短交通黑暗期，也請廠商配合加速工進於12月4日趕工，提前完成勝利八街改線、完成雙線單向通車的配置，屆時連號誌一起調整連動。

「塞到幾乎無法動彈！」今天早上民眾抱怨連連，因勝利七街改成單行道、勝利八街卻未同步調整而陷入嚴重塞車，批評縣府分段施工導致車流混亂、標示不清。

也有住戶抱怨只要夜間一次性封路，就能把兩條道路的標線與指示牌同步完成，不必拆成2天造成動線大亂。加上莊敬北路、勝利八街，號誌不同步、等燈就要1分鐘，使整個區域今早大癱瘓，通勤時間暴增，家長與上班族都苦不堪言。

議員​吳旭智表示，面對勝利七、八街單行道工程過渡期的塞車問題，感謝十興里長毛振福與北興里長田慶順的第一線反應。他在接獲陳情後，立即前往現場查看，發現塞車問題的確嚴重，因此立即要求交旅處加速工程進度，並協調警力支援。

新竹縣府交旅處長陳盈州今早也趕赴現場了解，並研議號誌調整等。交旅處回應，為紓解竹北市勝利七街、八街日益嚴峻的交通壅塞問題，3月底實施第一階段單行道交通動線(莊敬一路到莊敬北路)，12月起實施第二階段工程(莊敬北路到自強北路)，原本預計勝利八街於12月8日施工，為了減短交通黑暗期，業請廠商配合加速工進於12月4日前提前完成勝利八街改線，屆時連號誌一起調整連動。

交旅處指出，此項交通動線調整將於明天完成交通管制設施後即予實施，交旅處特別籲請駕駛人遵循現場交通標誌、標線指示及號誌管制行止，以維行車順暢與安全。

新竹縣府團隊今早趕赴現場，研議號誌調整，為減短交通黑暗期，也請廠商配合加速工進於12月4日前提前完成勝利八街改線，屆時連號誌一起調整連動。記者郭政芬／攝影
新竹縣府團隊今早趕赴現場，研議號誌調整，為減短交通黑暗期，也請廠商配合加速工進於12月4日前提前完成勝利八街改線，屆時連號誌一起調整連動。記者郭政芬／攝影

