克服高低落差「直達大溪老街」 桃捷綠線延伸大溪計畫送交通部審議

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府完成捷運綠線延伸大溪河東可行性評估，上周送交通部審議。圖為示意圖。圖／市府捷工局提供
桃市府完成捷運綠線延伸大溪河東地區的可行性評估，上周送交通部審議。圖為示意圖。圖／市府捷工局提供

桃市府完成捷運綠線延伸大溪河東地區的可行性評估，市長張善政今在市政會議表示，相關計畫已於11月28日送交通部審議，新版本將原本終點站從埔頂轉運站延伸至大溪老街，路線總長7.8公里，設置5座車站，總經費417.52億元，預計2034年通車。

張善政表示，先前交通部委員會議要求將綠延大溪計畫從原來的終點站「埔頂」延伸到「大溪老街」，捷工局接下這項任務後，花了相當時間克服技術挑戰，主要困難在於要跨過大漢溪，由於大漢溪左岸與右岸高層差很多，在跨越大漢溪時橋又長、高低落差又大，必須解決工程技術問題，以及萬一捷運在路上故障時的逃生問題。

張善政指出，經過捷工局一段時間的努力，市府上周已將延伸到大溪老街的新方案送交交通部，完成重要的里程碑，希望交通部看到新方案符合上次委員會評審意見，能順利通過並及早送到行政院審議，捷工局也會善盡溝通本分，在大溪多開幾場說明會。

捷工局表示，計畫修正後將從原本的3座車站增加為5座車站，工程技術方面，計畫需評估利用工程手段跨越平均高差60公尺、河寬560公尺的大漢溪谷地至大漢溪東岸，為確保安全性，將在大漢溪兩端墩柱設置逃生梯供緊急避難使用。

捷工局表示，未來綠線延伸大溪終點站預計設於大溪區農會附近，服務範圍涵蓋田心國小、大溪國小及大溪國中等重要教育據點，可串聯捷運機場線、綠線與延伸中壢段、棕線、三鶯線延伸八德段，並吸引外地遊客進入大溪老街，促進觀光、紓解假日交通壅塞。

各車站功能也定位明確，GA01站位於埔頂路與新光路口北側，將推動工業區更新；GA02站位於仁善國小旁，可結合公園綠地；GA03站位於埔頂轉運站，強化轉乘便利性；GA04站位於信義路與中華路周邊，步行可達大溪老街；GA05站位於農會南側，將設置轉運站作為往復興區門戶。

根據時程規畫，目前正進行可行性研究階段，預計2026年至2027年進行綜合規畫及環境影響評估，2027年至2029年進行設計作業，2029年至2034年施工，預計2034年通車。

桃捷 捷運 大溪老街 交通部

