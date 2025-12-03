竹市多處路樹爆褐根病…議員批未防治 市府：明年科技化管理

新竹市多處公園出現大樹枯死、倒塌案例，市議員鄭美娟指出這些路樹均是褐根病造成，但市府只砍掉重種無防治作為，甚至回填病土，恐再將病害傳染給健康樹，建議參考台北市模式，建立樹木褐根病移除完善SOP及手冊。市府表示，已編列預算導入科技化管理。

新竹市議員鄭美娟指出，今年市區多處出現大樹突然枯死、倒塌，包括三民公園、中央公園、隆恩圳沿線皆被市府證實是褐根病造成，且三區位置幾乎呈連線分布，恐代表褐根病正大面積擴散。她批評，褐根病不是天災，是可預防、可防治的病害，市府卻仍以「砍掉重種」作為唯一手段。

鄭美娟特別指出，中央公園案例中，市府在澄清專區宣稱「回填的是原土」，但該原土就是感染過褐根病的「病土」，完全未做處理就重新種植，根本不符合防治基本要求。更嚴重的是，移除感染樹木的工具若未消毒，會直接將病害傳染到健康樹，足見市府目前完全缺乏褐根病防治觀念。

鄭美娟說，新竹市要維護兩百多座公園，公管中心人力卻只有十餘人，根本無法做到定期巡檢、採樣追蹤、病土處理等必要作業。她要求工務處應立即制定「樹木褐根病防治作業手冊」，參考台北市模式，建立樹木褐根病移除完善SOP，她強調，新竹是風大的城市，生病的樹，攸關人民公共安全風險，市府不能等事故發生才補破網。

新竹市政府工務處長陳明錚表示，市府過去缺乏系統性樹木健康調查，加上經費採開口式編列，難以全面掌握病害狀況。工務處已在明（115）年度編列預算推動「樹木普查及健康度巡檢計畫」，將導入科技化管理，為全市路樹編號普查、建立電子化樹木履歷，並以科技工具輔助判斷健康度、風險評估與褐根病擴散情形，提供後續修剪與維護決策依據。